02 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Prefeitura de SJC busca estagiários; bolsa-auxílio de R$ 1.093,37

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSJC
Processo de estágio é mediado pelo CIEE
Processo de estágio é mediado pelo CIEE

A Prefeitura de São José dos Campos abriu um novo processo seletivo para o preenchimento de 12 vagas de estágio e formação de cadastro reserva. O processo busca estudantes de ensino superior dos cursos de direito, arquitetura e urbanismo, engenharia civil e ciências contábeis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas

Dez vagas são reservadas para quem cursa administração a partir do 1º semestre. Há outras duas vagas para quem cursa direito entre o 1º e o 3º período.

Já para o cadastro reserva, as vagas visam estudantes de arquitetura e urbanismo, ciências contábeis e engenharia civil.

O programa e remuneração

O programa de estágio tem mediação do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

Todas as vagas são para jornadas de 4h ou 6h. Contratados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.093,37 (para jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais) ou R$ 728,92 (para jornada de 4 horas diárias e 20 horas semanais). Além do auxílio-transporte, também será concedido ticket-alimentação de R$ 24/dia (jornada de 6 horas/dia) e R$ 16,50/dia (jornada de 4 horas/dia).

Os alunos interessados devem se cadastrar no site da instituição, por onde também é feita a prova de avaliação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários