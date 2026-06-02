A Prefeitura de São José dos Campos abriu um novo processo seletivo para o preenchimento de 12 vagas de estágio e formação de cadastro reserva. O processo busca estudantes de ensino superior dos cursos de direito, arquitetura e urbanismo, engenharia civil e ciências contábeis.
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Vagas
Dez vagas são reservadas para quem cursa administração a partir do 1º semestre. Há outras duas vagas para quem cursa direito entre o 1º e o 3º período.
Já para o cadastro reserva, as vagas visam estudantes de arquitetura e urbanismo, ciências contábeis e engenharia civil.
O programa e remuneração
O programa de estágio tem mediação do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).
Todas as vagas são para jornadas de 4h ou 6h. Contratados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.093,37 (para jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais) ou R$ 728,92 (para jornada de 4 horas diárias e 20 horas semanais). Além do auxílio-transporte, também será concedido ticket-alimentação de R$ 24/dia (jornada de 6 horas/dia) e R$ 16,50/dia (jornada de 4 horas/dia).
Os alunos interessados devem se cadastrar no site da instituição, por onde também é feita a prova de avaliação.