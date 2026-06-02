A Prefeitura de São José dos Campos abriu um novo processo seletivo para o preenchimento de 12 vagas de estágio e formação de cadastro reserva. O processo busca estudantes de ensino superior dos cursos de direito, arquitetura e urbanismo, engenharia civil e ciências contábeis.

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Vagas

Dez vagas são reservadas para quem cursa administração a partir do 1º semestre. Há outras duas vagas para quem cursa direito entre o 1º e o 3º período.