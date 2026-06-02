02 de junho de 2026
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SUSTENTABILIDADE

SJC incorpora 'tuk tuk' à zeladoria do Parque Santos Dumont

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Veículo 100% elétrico e silencioso não emite poluentes
Veículo 100% elétrico e silencioso não emite poluentes

O Parque Santos Dumont, em São José dos Campos, passou a contar com um carrinho elétrico estilo "tuk-tuk" para otimizar os serviços de zeladoria. A iniciativa busca maior eficiência operacional e sustentabilidade, eliminando a emissão de poluentes.

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Compacto e ágil, o veículo facilita o recolhimento e o transporte de resíduos sem incomodar os frequentadores, já que é 100% elétrico e silencioso.

O modelo já opera de forma fixa no parque, e a expectativa da administração municipal é expandir essa tecnologia gradativamente para outras regiões da cidade.

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