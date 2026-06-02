O Parque Santos Dumont, em São José dos Campos, passou a contar com um carrinho elétrico estilo "tuk-tuk" para otimizar os serviços de zeladoria. A iniciativa busca maior eficiência operacional e sustentabilidade, eliminando a emissão de poluentes.

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Compacto e ágil, o veículo facilita o recolhimento e o transporte de resíduos sem incomodar os frequentadores, já que é 100% elétrico e silencioso.