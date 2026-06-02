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A família de Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, usou as redes sociais para se despedir do jovem, cujo corpo foi encontrado no mar do Litoral Norte após oito dias de buscas, que mobilizaram equipes dos bombeiros, da Marinha, da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar.

Em publicação no Instagram, Lorrane Pereira, irmã de Dheorge, divulgou fotos dos dois na infância e escreveu um texto emocionado despedindo-se do irmão amado.

“A vida o levou de nós de forma trágica, mas o seu legado de união e amor pela família é eterno. Vamos seguir juntos, honrando cada ensinamento e cada momento que vivemos. Você faz uma falta inexplicável, meu irmão. Cuida de nós aí do céu”, disse ela.

O corpo de Dheorge foi retirado do mar na tarde de segunda-feira (1º) pelas equipes de salvamento. Ele foi encontrado no perímetro da Ilha de Búzios, área onde as buscas estavam concentradas e local próximo de onde o colete salva-vidas da vítima havia sido achado dias atrás.

Polícia confirma identidade de Dheorge