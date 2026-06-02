A dor da despedida.
A família de Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, usou as redes sociais para se despedir do jovem, cujo corpo foi encontrado no mar do Litoral Norte após oito dias de buscas, que mobilizaram equipes dos bombeiros, da Marinha, da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar.
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Em publicação no Instagram, Lorrane Pereira, irmã de Dheorge, divulgou fotos dos dois na infância e escreveu um texto emocionado despedindo-se do irmão amado.
“A vida o levou de nós de forma trágica, mas o seu legado de união e amor pela família é eterno. Vamos seguir juntos, honrando cada ensinamento e cada momento que vivemos. Você faz uma falta inexplicável, meu irmão. Cuida de nós aí do céu”, disse ela.
O corpo de Dheorge foi retirado do mar na tarde de segunda-feira (1º) pelas equipes de salvamento. Ele foi encontrado no perímetro da Ilha de Búzios, área onde as buscas estavam concentradas e local próximo de onde o colete salva-vidas da vítima havia sido achado dias atrás.
Polícia confirma identidade de Dheorge
Na noite de segunda, a Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado no mar em Ilhabela era de Dheorge. Ele estava desaparecido desde 24 de maio após um passeio de moto aquática.
No boletim de ocorrência, a polícia informa que familiares de Dheorge reconheceram o corpo dele em funerária de São Sebastião.
O reconhecimento foi feito baseado em sinais característicos, como vestimenta (bermuda) e utilização de lentes de contato nos dentes. O IML (Instituto Médico Legal) de Caraguatatuba confirmou que a morte de Dheorge se deu por afogamento.
Dheorge desapareceu na região da Praia da Ponta das Canas, em Ilhabela. Ele estava acompanhado da estudante Bruna Damaris Sant'anna da Silva, 26 anos. A moto aquática em que ambos estavam sofreu uma pane mecânica e acabou arrastado por fortes correntes em direção ao mar aberto.
Bruna foi encontrada com vida
O caso comoveu o país inteiro após o resgate milagroso de Bruna, que estava na garupa do veículo. Ela conseguiu sobreviver e foi resgatada por pescadores após passar cerca de 42 horas à deriva em alto-mar. Bruna relatou posteriormente que os dois lutaram juntos contra as ondas antes de serem separados pelas condições extremas do oceano.
A megaoperação de buscas mobilizou o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), a Marinha do Brasil, a FAB (Força Aérea Brasileira) e o helicóptero Águia da Polícia Militar.
Em postagem nas redes sociais, a irmã de Dheorge compartilhou a dor de receber a notícia que a família tanto tentou evitar nas últimas semanas.
"Com o coração partido, comunico que meu irmão foi encontrado", escreveu Lorrane Pereira.
Família pede orações
Em outra publicação, ela disse: “O que mais precisamos agora são de orações de vocês, para que Deus nos dê força, sabedoria e coragem para continuar seguindo em frente diante de toda essa dor”.
“Cada mensagem, oração e palavra de conforto tem sido muito importante para nossa família. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês”, afirmou.
Lorrane também esclareceu que a família não precisa e não está pedindo doações em dinheiro, via Pix. Qualquer campanha de arrecadação lançada em nome de Dheorge ou da família não tem aprovação e pode ser golpe.
“A gente só pede oração, que é para manter a gente forte, mas em relação a dinheiro, graças a Deus, a gente não precisa para trazer ele para casa. Então, cuidado, não envie Pix, não mande doações, não existe vaquinha. A gente só pede oração”, disse a irmã.