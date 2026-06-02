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Polícia resgata refém em estado de choque e prende ladrão no Vale

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
PRF prendeu um dos suspeitos e libertou o refém
PRF prendeu um dos suspeitos e libertou o refém

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) resgatou um homem de 55 anos que era mantido refém por assaltantes ma Via Dutra, na tarde dessa segunda-feira (1º).

A libertação ocorreu após um acompanhamento tático de aproximadamente seis quilômetros na rodovia, até o trecho de Santa Isabel. Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante.

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A ocorrência teve início na altura de Jacareí, quando uma equipe da PRF deu ordem de parada a um veículo GM/Corsa Super de cor prata. O condutor desobedeceu à ordem e iniciou fuga em alta velocidade pela rodovia.

Durante o acompanhamento, o motorista abandonou o automóvel e conseguiu fugir a pé por uma área de mata. O passageiro, de 23 anos, tentou desembarcar com o veículo ainda em movimento para escapar, mas foi contido e preso pelos policiais.

Refém foi encontrado em estado de choque

Ao inspecionar o interior do automóvel, os policiais rodoviários federais encontraram o homem de 55 anos no banco traseiro, em estado de choque.

A vítima informou que havia sido rendida pelos criminosos horas antes, na região de Guarulhos (SP), e forçada a entrar no veículo sob restrição de sua liberdade. Os assaltantes mantiveram o homem sob domínio enquanto circulavam pela Via Dutra.

O automóvel que eles estavam ostentava placas falsas, configurando o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.  Após buscas pelo segundo suspeito, sem êxito em sua localização, os envolvidos e o veículo foram encaminhados ao Distrito Policial de Arujá (SP), onde foi feito o flagrante.

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