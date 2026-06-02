A PRF (Polícia Rodoviária Federal) resgatou um homem de 55 anos que era mantido refém por assaltantes ma Via Dutra, na tarde dessa segunda-feira (1º).

A libertação ocorreu após um acompanhamento tático de aproximadamente seis quilômetros na rodovia, até o trecho de Santa Isabel. Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp