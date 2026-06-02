Após repercussão nas redes sociais e questionamentos de moradores sobre uma suposta interdição da praia da Mococa para fins particulares, a Prefeitura de Caraguatatuba emitiu uma nota de esclarecimento negando qualquer tipo de bloqueio ao local. O caso ganhou força após a instalação de uma placa com aviso de restrição na divisa com a praia da Cocanha.
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A sinalização é uma placa vermelha com os dizeres “Proibida A Entrada, propriedade particular, Ação Civil Pública nº 1002111”. O aviso gerou forte repercussão e dúvidas na comunidade local sobre o direito de ir e vir na região.
Vistoria constata livre acesso
Equipes das secretarias de Urbanismo e de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca realizaram uma vistoria técnica na área. De acordo com a administração municipal, ficou constatado que o trânsito de pedestres e banhistas segue totalmente livre e que "as placas existentes estão instaladas em área particular e não impedem a passagem da população até a faixa de areia".
Fiscalização contínua
A Prefeitura informou que continuará monitorando de perto a situação, garantindo que o acesso público e gratuito às praias da cidade permaneça plenamente preservado.