O Colégio Embraer abriu processo seletivo com 160 vagas para estudantes na unidade de São José dos Campos, batizada de Juarez Wanderley. Segundo a instituição, são 128 vagas sociais destinadas a moradores de Caçapava, Jacareí, Taubaté e São José dos Campos.
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Jovens vindos da rede pública de ensino, que tenham renda familiar limitada a um salário mínimo por pessoa, concorrem a bolsas sociais. Elas cobrem os custos de mensalidade, alimentação, uniforme, transporte e material didático.
Além da categoria social, há 20% das vagas destinadas à ampla concorrência na modalidade particular, sendo 32 na cidade-sede da Embraer – neste caso, os responsáveis pelos estudantes aprovados no processo seletivo assumem o valor das mensalidades.
Também há vagas para o Colégio Embraer Casimiro Montenegro Filho, em Botucatu. São 64 vagas sociais, direcionadas a residentes de Areiópolis, Pardinho, Itatinga, Anhembi, Bofete, Pratânia e Botucatu, e mais 16 vagas para a ampla concorrência.
Veja como participar
Os interessados em se candidatar a uma vaga podem acessar o site institutoembraer.org.br. As inscrições vão até 30 de junho e têm valor de R$ 65, e devem ser feitas pelo site da Vunesp.
Podem se inscrever estudantes nascidos após 31 de março de 2010 que estejam frequentando, em 2026, o 9º ano do Ensino Fundamental.
Segundo a Embraer, o processo seletivo inclui prova de múltipla escolha e redação – cujo tema estará relacionado com Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas).
Instituto Embraer
Os dois colégios são mantidos pelo Instituto Embraer. No total, são 240 vagas para o Ensino Médio, sendo 80% reservadas a alunos bolsistas que atendam aos critérios socioeconômicos definidos. Tanto na categoria social quando na modalidade particular, as vagas são voltadas a moradores de São José dos Campos, Botucatu e algumas cidades próximas.
“Há 25 anos, transformar a realidade de jovens por meio de programas de excelência está no centro da atuação do Instituto Embraer. Esse compromisso se traduz em um ensino consistente, que explica o alto índice de aprovação de nossos alunos e alunas nos vestibulares mais concorridos”, disse André Tachard, diretor do Instituto Embraer.
“O exercício da cidadania também é tratado como prioridade, formando pessoas colaborativas, capazes de multiplicar o impacto de seu aprendizado na sociedade e de se tornarem líderes em prol de um mundo mais sustentável.”
Criado em 2001, o Instituto Embraer nasceu com o objetivo de investir o capital social privado da Embraer em programas voltados principalmente à educação. Além de manter dois colégios de ensino médio em período integral nas cidades de São José dos Campos e Botucatu, o Instituto investe recursos financeiros e humanos em projetos que impactam positivamente a sociedade