O Colégio Embraer abriu processo seletivo com 160 vagas para estudantes na unidade de São José dos Campos, batizada de Juarez Wanderley. Segundo a instituição, são 128 vagas sociais destinadas a moradores de Caçapava, Jacareí, Taubaté e São José dos Campos.

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