A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da morte de um idoso de 97 anos em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O caso foi registrado nessa segunda-feira (1º) como morte suspeita no bairro Ressaca.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o aposentado Hirofumi Tamura foi encontrado sem vida em uma residência localizada na rua Peixe Galo. Equipes do Samu e da Polícia Militar foram acionadas após a informação de que o idoso havia passado mal.