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MORTE SUSPEITA

Idoso de 97 anos morre em Ubatuba e Polícia Civil investiga caso

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Polícia Civil investiga o caso
Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da morte de um idoso de 97 anos em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O caso foi registrado nessa segunda-feira (1º) como morte suspeita no bairro Ressaca.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o aposentado Hirofumi Tamura foi encontrado sem vida em uma residência localizada na rua Peixe Galo. Equipes do Samu e da Polícia Militar foram acionadas após a informação de que o idoso havia passado mal.

Segundo o registro policial, os socorristas constataram o óbito no local. Durante a análise inicial, a médica responsável informou que não foi possível atestar imediatamente uma causa natural para a morte, em razão da existência de hematomas na região das costas e uma fratura no punho esquerdo.

Diante da situação, a autoridade policial compareceu à residência acompanhada por peritos criminais para a realização do exame perinecroscópico, procedimento adotado para avaliar as circunstâncias do falecimento e preservar eventuais elementos de interesse investigativo.

Em depoimento à Polícia Civil, a filha da vítima relatou que o pai havia sofrido um acidente doméstico no dia 18 de maio, quando teria se lesionado. Ela afirmou ainda que, nessa segunda, o idoso apresentou um mal súbito e que o serviço de emergência foi acionado, mas ele morreu antes da chegada da equipe médica.

Sem a determinação da causa da morte no local e a existência de lesões corporais na vítima, o caso exigirá esclarecimentos. A Polícia Civil requisitou um exame necroscópico ao IML (Instituto Médico Legal). O objetivo é identificar com precisão a causa da morte e descartar a possibilidade de qualquer causa externa ou eventual infração penal.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Ubatuba como morte suspeita e segue sob investigação. A conclusão dependerá dos laudos periciais que serão anexados ao inquérito policial nos próximos dias.

 

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