A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado no mar em Ilhabela, nessa segunda-feira (1º), é de Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, que estava desaparecido após um passeio de moto aquática.

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Na terceira edição do boletim de ocorrência, registrado na noite de segunda, a Polícia Civil informa que familiares de Dheorge reconheceram o corpo dele em funerária de São Sebastião.