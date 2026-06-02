A Polícia Civil confirmou que o corpo encontrado no mar em Ilhabela, nessa segunda-feira (1º), é de Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, que estava desaparecido após um passeio de moto aquática.
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Na terceira edição do boletim de ocorrência, registrado na noite de segunda, a Polícia Civil informa que familiares de Dheorge reconheceram o corpo dele em funerária de São Sebastião.
O reconhecimento foi feito baseado em sinais característicos, como vestimenta (bermuda) e utilização de lentes de contato nos dentes. O IML (Instituto Médico Legal) de Caraguatatuba confirmou que a morte de Dheorge se deu por afogamento.
O corpo foi retirado do mar na tarde desta segunda pelas equipes de salvamento exatamente no perímetro da Ilha de Búzios, área onde as buscas estavam concentradas e local próximo de onde o colete salva-vidas da vítima havia sido achado dias atrás.
Dheorge desapareceu no domingo retrasado, dia 24 de maio, após sair para um passeio de moto aquática nas águas da Praia da Ponta das Canas, em Ilhabela. Ele estava acompanhado da estudante Bruna Damaris Sant'anna da Silva, 26 anos. O veículo sofreu uma pane mecânica e acabou arrastado por fortes correntes em direção ao mar aberto.
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Bruna foi encontrada com vida
O caso comoveu o país inteiro após o resgate milagroso de Bruna, que estava na garupa do veículo. Ela conseguiu sobreviver e foi resgatada por pescadores após passar cerca de 42 horas à deriva em alto-mar. Bruna relatou posteriormente que os dois lutaram juntos contra as ondas antes de serem separados pelas condições extremas do oceano.
A megaoperação de buscas mobilizou o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), a Marinha do Brasil, a FAB (Força Aérea Brasileira) e o helicóptero Águia da Polícia Militar.
Em postagem nas redes sociais, a irmã de Dheorge compartilhou a dor de receber a notícia que a família tanto tentou evitar nas últimas semanas.
"Com o coração partido, comunico que meu irmão foi encontrado", escreveu Lorrane Pereira. Em outra publicação, ela disse: “O que mais precisamos agora são de orações de vocês, para que Deus nos dê força, sabedoria e coragem para continuar seguindo em frente diante de toda essa dor”.