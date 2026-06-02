A cesta básica familiar subiu pelo quarto mês seguido no Vale do Paraíba e registrou alta de 1,11% em maio comparado a abril, com o preço passando de R$ 2.904,18 para R$ 2.936,31, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).

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Maio repete o percentual de aumento registrado em abril, com altas também em março (0,91%) e fevereiro (0,21%). Em janeiro, o preço caiu 0,14%.