A cesta básica familiar subiu pelo quarto mês seguido no Vale do Paraíba e registrou alta de 1,11% em maio comparado a abril, com o preço passando de R$ 2.904,18 para R$ 2.936,31, segundo levantamento do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais) da Unitau (Universidade de Taubaté).
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Maio repete o percentual de aumento registrado em abril, com altas também em março (0,91%) e fevereiro (0,21%). Em janeiro, o preço caiu 0,14%.
O aumento de maio representa um acréscimo de R$ 32,13 no orçamento das famílias e mantém a tendência de pressão sobre os preços dos alimentos observada desde o início do ano. O preço da cesta em maio subiu R$ 96,76 comparado ao valor de janeiro de 2026.
Segundo o Nupes, esta é a quarta alta consecutiva da cesta básica e um dos maiores movimentos de elevação registrados nos últimos meses.
Entre os municípios pesquisados, Taubaté apresentou a maior variação mensal, com aumento de 2,03%, enquanto Caçapava registrou a menor alta, de 0,26%. Campos do Jordão continua com a cesta mais cara da região, ao custo de R$ 3.123,59, enquanto Taubaté manteve o menor valor, de R$ 2.863,78. A diferença entre as duas cidades chega a R$ 259,81.
Comprometimento da renda aumenta
O levantamento também mostra crescimento no comprometimento da renda familiar. Em maio, uma família precisou destinar, em média, 36,23% de sua renda para a compra da cesta básica, percentual superior aos 35,83% registrados em abril. Como não houve reajuste do salário mínimo no período, o aumento reduz a parcela disponível para despesas como saúde, educação, transporte e lazer.
O grupo alimentação segue como principal responsável pelo custo da cesta, representando 90,17% do valor total. Em maio, os alimentos registraram alta de 1,12%, enquanto os itens de higiene pessoal tiveram aumento de 1,66%. Já os produtos de limpeza doméstica permaneceram praticamente estáveis, com variação de 0,24%.
Entre os produtos que mais subiram no mês estão: batata inglesa (+63,36%), cebola (+24,92%), tomate (+13,70%), feijão carioca (+9,99%) e cenoura (+9,63%).
Segundo o relatório, a alta desses produtos está relacionada principalmente a fatores sazonais, como períodos de entressafra, redução da oferta, condições climáticas adversas e aumento dos custos logísticos.
Por outro lado, alguns alimentos apresentaram queda de preços, contribuindo para amenizar parcialmente a pressão sobre o orçamento das famílias: abobrinha (-20,24%), mamão formosa (-9,12%), café moído (-4,70%), mandioca (-3,86%) e alface (-3,59%).
Alta no acumulado de 12 meses
Diferentemente do cenário observado no mês passado, o acumulado dos últimos 12 meses voltou a ficar positivo. Entre maio de 2025 e maio de 2026, o custo médio regional da cesta básica registrou aumento de 0,77%, equivalente a R$ 22,42. O resultado indica uma retomada da elevação dos preços em horizonte anual, após um período de maior estabilidade.
A pesquisa é realizada quinzenalmente pelo Nupes em supermercados de Taubaté, São José dos Campos, Caçapava e Campos do Jordão, considerando uma cesta composta por 44 produtos de alimentação, higiene pessoal e limpeza doméstica para uma família de cinco pessoas.