Um homem de 48 anos morreu atropelado por uma carreta ao deixar uma adega no bairro Vila Gláudia, em Campos do Jordão. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (2), na avenida Capitão Tashaburu Yamaguchi, onde a polícia encontrou a vítima, já sem vida.

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O acidente

Segundo o boletim de ocorrência, Robson Jose Pereira Serpa estaria no interior da adega fazendo uso de bebidas alcoólicas. Por conta de excessos, teria sido convidado a se retirar. Ao ir embora, teria se desequilibrado e caído sob uma carreta que passava pelo local, vindo a óbito.