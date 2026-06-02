02 de junho de 2026
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FATALIDADE

Homem morre atropelado por carreta ao deixar adega em Campos

Por Da redação | Campos dos Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Gerada por IA
Imagem ilustrativa
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Um homem de 48 anos morreu atropelado por uma carreta ao deixar uma adega no bairro Vila Gláudia, em Campos do Jordão. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (2), na avenida Capitão Tashaburu Yamaguchi, onde a polícia encontrou a vítima, já sem vida.

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O acidente

Segundo o boletim de ocorrência, Robson Jose Pereira Serpa estaria no interior da adega fazendo uso de bebidas alcoólicas. Por conta de excessos, teria sido convidado a se retirar. Ao ir embora, teria se desequilibrado e caído sob uma carreta que passava pelo local, vindo a óbito.

Ainda segundo o relato, o condutor da carreta não parou para prestar socorro. A vítima estava embriagada e caminhava sozinha no momento do acidente sem ter ria sido empurrada por ninguém.  O caso segue sob investigação.

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