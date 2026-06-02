Uma parada para verificar um defeito mecânico terminou em momentos de terror para um caminhoneiro de 39 anos na Via Dutra.

O motorista, ligado a Pindamonhangaba, foi rendido por criminosos armados e mantido refém por cerca de cinco horas durante um assalto registrado na madrugada desta segunda-feira (1º), em Guararema.

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