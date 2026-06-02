Uma parada para verificar um defeito mecânico terminou em momentos de terror para um caminhoneiro de 39 anos na Via Dutra.
O motorista, ligado a Pindamonhangaba, foi rendido por criminosos armados e mantido refém por cerca de cinco horas durante um assalto registrado na madrugada desta segunda-feira (1º), em Guararema.
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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima trafegava pela Dutra quando percebeu uma falha no sistema de ar comprimido do caminhão e decidiu parar em um restaurante às margens da rodovia para verificar o problema. Foi nesse momento que a ação criminosa começou.
Caminhoneiro foi surpreendido ao descer do veículo
De acordo com o relato prestado à Polícia Civil, o motorista estacionou no pátio de um restaurante localizado no km 175 da Via Dutra, em Guararema. Assim que desceu do caminhão, foi abordado por dois homens. Um deles estava armado.
Os criminosos obrigaram a vítima a retornar ao caminhão e permanecer deitada dentro da cabine. Pouco tempo depois, o caminhoneiro foi retirado do veículo e colocado em um carro de passeio utilizado pelos assaltantes. Durante toda a ação, ele permaneceu encapuzado e sob ameaças.
Por causa disso, não conseguiu identificar as características dos criminosos nem o modelo do automóvel usado pelo grupo.
Refém por cinco horas
Segundo o depoimento, o motorista ficou sob poder dos criminosos por aproximadamente cinco horas. Somente no início da manhã ele foi abandonado nas proximidades do Parque Novo Mundo, na zona norte da capital paulista.
Após caminhar pela região, encontrou uma loja de acessórios para caminhões e recebeu ajuda. Em seguida, foi orientado a procurar uma base da Polícia Militar e registrar a ocorrência.
Caminhão desapareceu; carreta foi recuperada
O veículo roubado é um caminhão-trator Scania R114, ano 2006, de cor azul, registrado em Pindamonhangaba.
Após retornar para casa, o motorista recebeu a informação de que a carreta acoplada ao caminhão (uma caçamba) havia sido encontrada abandonada em Guararema. O equipamento foi retirado do local e levado para um endereço seguro.
Já o cavalo-trator continuava desaparecido até o registro da ocorrência.
Criminosos levaram celular, documentos e cartões
Além do caminhão, os assaltantes roubaram diversos pertences da vítima.
Entre os itens levados estão um telefone celular Samsung, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), carteira funcional da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e cinco cartões bancários.
A Polícia Civil registrou o caso como roubo de veículo com emprego de arma de fogo, participação de duas ou mais pessoas e restrição da liberdade da vítima.
Polícia investiga o caso
A ocorrência foi encaminhada para a delegacia responsável pela área de Guararema, onde o crime aconteceu.
Os investigadores devem analisar imagens de câmeras de monitoramento da rodovia, registros de passagem de veículos e outras informações que possam ajudar na identificação dos criminosos. Até o momento, ninguém foi preso e não havia confirmação sobre a recuperação do caminhão.