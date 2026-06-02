A greve dos servidores públicos municipais de Taubaté afeta escolas e serviços públicos na manhã desta terça-feira (2). A paralisação começou oficialmente com um ato em frente à Prefeitura, que reúne centenas de funcionários. A categoria decidiu entrar em greve na última quinta-feira (28).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Pelo menos cinco escolas municipais estão sem aulas ou funcionando de forma parcial em Taubaté, em razão da adesão de professores à greve dos servidores. Em algumas unidades, o atendimento ocorre apenas com auxiliares, sem professores efetivos.