A greve dos servidores públicos municipais de Taubaté afeta escolas e serviços públicos na manhã desta terça-feira (2). A paralisação começou oficialmente com um ato em frente à Prefeitura, que reúne centenas de funcionários. A categoria decidiu entrar em greve na última quinta-feira (28).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Pelo menos cinco escolas municipais estão sem aulas ou funcionando de forma parcial em Taubaté, em razão da adesão de professores à greve dos servidores. Em algumas unidades, o atendimento ocorre apenas com auxiliares, sem professores efetivos.
O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Taubaté informou que a adesão está sendo avaliada e pode variar conforme o andamento das mobilizações nos diferentes setores.
Procurada, a Prefeitura de Taubaté informou que está fazendo um levantamento sobre os impactos da greve na manhã desta terça-feira (2).
Em frente ao Paço Municipal, o portão de entrada da Prefeitura permanece fechado durante a manifestação. O atendimento ao público foi impactado pelo ato dos servidores.
Os funcionários alegam que estão sem reajuste há dois anos e afirmam que a proposta de aumento do vale-alimentação não atende os aposentados. A categoria cobra negociação.
O sindicato disse que há adesão de servidores de diferentes áreas, como educação, saúde, mobilidade urbana, serviços urbanos e assistência social.
Categoria cobra reajuste salarial
O início da greve ocorre porque a principal reivindicação da categoria, a reposição salarial, ainda não teve acordo. A categoria cobra 9,43% de recomposição, além de reajuste no vale-alimentação e criação de auxílio-transporte.
A Prefeitura anunciou proposta para elevar o vale-alimentação dos atuais R$ 502,50 para R$ 844,56 a partir de setembro. Para os servidores, porém, o benefício não substitui a reposição salarial e não alcança aposentados, ponto que mantém a insatisfação da categoria.
A Prefeitura de Taubaté informou que vai descontar os dias não trabalhados dos servidores que aderirem à greve. A administração municipal cita entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre desconto de dias parados e afirma que adota medidas para preservar serviços essenciais.
“Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 531, os dias não trabalhados em virtude de greve são objeto de desconto nos vencimentos. Os servidores que não desejarem aderir ao processo poderão atuar normalmente”, informou a Prefeitura, em nota.
“A administração destaca ainda que houve acolhimento integral das pautas sociais apresentadas pelo Sindicato e que as divergências atuais são econômicas, diante da delicada situação fiscal e financeira do município”, completou.