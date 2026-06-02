A temporada de inverno deve aquecer as vendas na região do Vale do Paraíba nas próximas semanas. A combinação entre a queda das temperaturas, o Dia dos Namorados, as comemorações juninas e os jogos da Copa do Mundo deve movimentar bilhões de reais nos setores de comércio, turismo, bares e restaurantes.
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De acordo com o Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), os segmentos mais beneficiados pelo período são os de roupas e calçados, cobertores, edredons, acessórios, supermercados e bebidas. A expectativa é de que as vendas cresçam 4% em junho na comparação com o mesmo mês de 2025.
Eventos
O Dia dos Namorados, celebrado no dia 12, é uma das datas mais importantes para o varejo e movimenta diversos setores da economia. As tradicionais festas juninas também contribuem para aumentar a circulação de consumidores.
Neste ano, porém, as festividades dividirão a atenção dos brasileiros com os jogos da Copa do Mundo. A estreia da Seleção Brasileira está marcada para 13 de junho, Dia de Santo Antônio, enquanto o terceiro jogo da equipe acontecerá em 24 de junho, Dia de São João.
Caso o Brasil avance na competição, uma partida da fase seguinte poderá ser disputada em 29 de junho, Dia de São Pedro, ampliando a expectativa de movimento no comércio, no turismo, em bares e restaurantes da região.
Expectativa
Apesar do cenário econômico desafiador, marcado por juros elevados, inflação, endividamento das famílias e desaceleração da economia, o sindicato projeta o faturamento de até R$ 6,4 bilhões em junho, o maior resultado já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 2008.