A temporada de inverno deve aquecer as vendas na região do Vale do Paraíba nas próximas semanas. A combinação entre a queda das temperaturas, o Dia dos Namorados, as comemorações juninas e os jogos da Copa do Mundo deve movimentar bilhões de reais nos setores de comércio, turismo, bares e restaurantes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o Sincovat (Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e Região), os segmentos mais beneficiados pelo período são os de roupas e calçados, cobertores, edredons, acessórios, supermercados e bebidas. A expectativa é de que as vendas cresçam 4% em junho na comparação com o mesmo mês de 2025.