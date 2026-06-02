Servidores públicos municipais de Taubaté entraram em greve na manhã desta terça-feira (2), após a categoria aprovar a paralisação em assembleia, na última quinta-feira (28), e cobrar avanço na campanha salarial de 2026.

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Os funcionários alegam que estão sem reajuste há dois anos e afirmam que a proposta de aumento do vale-alimentação não atende os aposentados. Ainda não há informação oficial sobre o impacto da greve nos serviços municipais, mas pelo menos cinco escolas da cidade estão sem aula.