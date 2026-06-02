Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que vai preencher 200 vagas para o cargo de aluno-oficial. A remuneração inicial é de R$ 5.460,65 durante o curso formativo.

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Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de julho de 2026 por meio do site da Fundação Vunesp, organizadora do certame.

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