Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que vai preencher 200 vagas para o cargo de aluno-oficial. A remuneração inicial é de R$ 5.460,65 durante o curso formativo.
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Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de julho de 2026 por meio do site da Fundação Vunesp, organizadora do certame.
Formação
Os candidatos aprovados ingressarão no Curso de Formação de Oficiais, realizado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na capital paulista, com duração de quatro anos. O curso prepara os futuros oficiais da corporação com teorias e treinamentos práticos voltados à segurança pública, gestão e liderança, além de atividades como tiro defensivo, direção policial e educação física.
As oportunidades são de abrangência estadual e a definição da lotação ocorrerá após a conclusão da formação, de acordo com as necessidades da corporação.
Como participar
Moradores do Vale do Paraíba e do Litoral Norte poderão realizar todas as etapas do processo seletivo em São José dos Campos.
Para participar, é necessário ser brasileiro, ter entre 17 e 30 anos, possuir ensino médio completo e atender aos critérios de altura mínima previstos no edital: 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens.
A taxa de inscrição é de R$ 200. O edital prevê isenção para doadores regulares de sangue que comprovem ao menos três doações nos últimos 12 meses. Estudantes do ensino médio, curso pré-vestibular ou ensino superior que estejam desempregados ou tenham renda mensal inferior a dois salários mínimos podem solicitar redução de 50% do valor. Clique aqui para acessar o edital e se inscrever.
Provas
As provas objetiva e dissertativa estão marcadas para o dia 16 de agosto de 2026 e serão aplicadas em 11 cidades do estado. A avaliação contará com 80 questões de múltipla escolha e uma redação dissertativo-argumentativa.
Os candidatos aprovados na etapa escrita seguirão para os exames de aptidão física, avaliação psicológica, exames de saúde, análise de conduta social e verificação documental.
As inscrições seguem abertas até 15 de julho no portal da Fundação Vunesp.