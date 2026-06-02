O Cine Santana, em São José dos Campos, promove durante o mês de junho uma programação especial dedicada à dança. As sessões gratuitas acontecem às segundas-feiras, sempre em dois horários, às 15h e às 19h30, em parceria com o programa Pontos MIS.
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Ao longo do mês, serão exibidas três produções que abordam diferentes aspectos da dança, desde os bastidores da atividade profissional até histórias de superação e relações humanas construídas por meio da arte. Não é necessário reservar ingressos; basta comparecer ao local para assistir às sessões.
Programação
A programação começa na segunda-feira (8) com o documentário São Paulo Companhia de Dança, dirigido por Evaldo Mocarzel. O filme acompanha o trabalho da companhia oficial de dança do Estado de São Paulo, revelando ensaios, bastidores e a rotina dos bailarinos.
No dia 22 de junho, será exibido "Um Lobo Entre os Cisnes", dirigido por Marcos Schechtman e Helena Varvaki. Inspirado na trajetória real de Thiago Soares, considerado um dos maiores bailarinos do Brasil, o longa retrata sua passagem do universo do hip hop para o balé clássico, sob a orientação de um exigente mentor.
Encerrando a programação, no dia 29 de junho, o público poderá assistir a "Chega de Saudade", de Laís Bodanzky. A obra acompanha histórias de amor, solidão e companheirismo em um baile da terceira idade, mostrando como a dança pode unir pessoas e ressignificar experiências de vida.
O Cine Santana fica na avenida Rui Barbosa, nº 2005, Santana, São José dos Campos. Informações pelo WhatsApp: (12) 99740-4427.