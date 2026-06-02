O Cine Santana, em São José dos Campos, promove durante o mês de junho uma programação especial dedicada à dança. As sessões gratuitas acontecem às segundas-feiras, sempre em dois horários, às 15h e às 19h30, em parceria com o programa Pontos MIS.

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Ao longo do mês, serão exibidas três produções que abordam diferentes aspectos da dança, desde os bastidores da atividade profissional até histórias de superação e relações humanas construídas por meio da arte. Não é necessário reservar ingressos; basta comparecer ao local para assistir às sessões.

Programação