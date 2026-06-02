Durante o mês de junho, São José dos Campos recebe uma campanha solidária de arrecadação de leite destinada a ajudar crianças em situação de vulnerabilidade social e com problemas de saúde. A meta é arrecadar 500 litros de leite, entre as versões em pó e UHT, até o fim do mês.

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As doações serão encaminhadas ao Instituto Sousa Araújo, responsável por distribuir os produtos para entidades assistenciais que atendem crianças e famílias que necessitam de apoio contínuo no município.