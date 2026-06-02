Silveiras recebe a 1ª Mostra SilveirArte de Cinema, evento gratuito que promete movimentar a cena cultural da região com exibições de filmes nacionais, sessões ao ar livre e encontros com realizadores e curadores.
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A mostra acontece entre quarta-feira (4) e sexta-feira (6), no gramado do Instituto SilveirArte, que se transformará em uma sala de cinema sob as estrelas. Os filmes serão projetados em um grande telão instalado dentro de uma estrutura coberta em formato de tenda.
Destaques
Um dos destaques da programação é a exibição do longa-metragem “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. O filme, que conquistou o primeiro Oscar da história do cinema brasileiro. A exibição do filme fecha o festival, na noite de sábado.
Outro momento aguardado é a apresentação do documentário “Clarice Lispector – A Descoberta do Mundo”, dirigido por Taciana Oliveira. A sessão abre o evento, na quarta-feira, e antecipa as homenagens que marcarão, em 2027, os 50 anos da morte da escritora Clarice Lispector e também o cinquentenário da publicação de seu último romance, A Hora da Estrela.
O festival também destaca produções ligadas ao Vale do Paraíba, valorizando realizadores da região e obras com vínculos afetivos com Silveiras.
Ao todo, a mostra contará com a exibição de três longas-metragens e dez curtas, distribuídos em sessões vespertinas, às 16h, e noturnas, às 19h.
Debates
Além das exibições, a programação prevê rodas de conversa após cada sessão. Os encontros reunirão curadores e alguns dos diretores dos filmes exibidos, proporcionando ao público a oportunidade de discutir temas, processos criativos e bastidores das produções.
Entre os nomes presentes na programação estão Isabelle Bonatti, diretora do suspense fantástico Zaori, e Tom Marcondes, responsável pelo curta Fora do Ar, produzido por alunos da Unifatea, em Lorena.
Agenda
Confira a agenda completa da mostra:
A sede do Instituto SilveirArte fica na avenida Governador Carvalho Pinto, nº 522, Silveiras. Toda a programação é gratuita e livre para todos os públicos.