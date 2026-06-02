Silveiras recebe a 1ª Mostra SilveirArte de Cinema, evento gratuito que promete movimentar a cena cultural da região com exibições de filmes nacionais, sessões ao ar livre e encontros com realizadores e curadores.

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A mostra acontece entre quarta-feira (4) e sexta-feira (6), no gramado do Instituto SilveirArte, que se transformará em uma sala de cinema sob as estrelas. Os filmes serão projetados em um grande telão instalado dentro de uma estrutura coberta em formato de tenda.

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