02 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SAÚDE

Frota do Samu 192 do Alto do Vale recebe três novas ambulâncias

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSJC
Samu recebe três novas ambulâncias para atendimento no Vale do Paraíba
Samu recebe três novas ambulâncias para atendimento no Vale do Paraíba

Três novas ambulâncias passam a integrar a frota de veículos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 192 do Alto Vale do Paraíba. As unidades foram entregues na última sexta-feira (29) e representam um investimento de R$ 877,8 mil do Governo Federal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os veículos são modelos Renault Master zero quilômetro, adaptados para o suporte pré-hospitalar móvel, e irão substituir modelos antigos. A troca deve garantir mais eficiência, segurança e qualidade no atendimento de urgência e emergência prestado à população da região.

Frota

A renovação da frota beneficiará cerca de 1,1 milhão de habitantes atendidos na região, divididos em sete municípios: São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Jambeiro, Santa Branca, Paraibuna, Igaratá e Monteiro Lobato.

Atualmente, o serviço opera com 19 viaturas, além de duas motolâncias que auxiliam na redução do tempo de resposta às ocorrências. O sistema registra, em média, 260 atendimentos por dia, superando a marca de 8 mil chamados mensais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários