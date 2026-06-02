Três novas ambulâncias passam a integrar a frota de veículos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 192 do Alto Vale do Paraíba. As unidades foram entregues na última sexta-feira (29) e representam um investimento de R$ 877,8 mil do Governo Federal.
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Os veículos são modelos Renault Master zero quilômetro, adaptados para o suporte pré-hospitalar móvel, e irão substituir modelos antigos. A troca deve garantir mais eficiência, segurança e qualidade no atendimento de urgência e emergência prestado à população da região.
Frota
A renovação da frota beneficiará cerca de 1,1 milhão de habitantes atendidos na região, divididos em sete municípios: São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Jambeiro, Santa Branca, Paraibuna, Igaratá e Monteiro Lobato.
Atualmente, o serviço opera com 19 viaturas, além de duas motolâncias que auxiliam na redução do tempo de resposta às ocorrências. O sistema registra, em média, 260 atendimentos por dia, superando a marca de 8 mil chamados mensais.