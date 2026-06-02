Três novas ambulâncias passam a integrar a frota de veículos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 192 do Alto Vale do Paraíba. As unidades foram entregues na última sexta-feira (29) e representam um investimento de R$ 877,8 mil do Governo Federal.

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Os veículos são modelos Renault Master zero quilômetro, adaptados para o suporte pré-hospitalar móvel, e irão substituir modelos antigos. A troca deve garantir mais eficiência, segurança e qualidade no atendimento de urgência e emergência prestado à população da região.

Frota