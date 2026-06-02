A terça-feira (2) deve ser marcada por nebulosidade em alta e chuva fraca e isolada em toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, segundo previsão da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

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O órgão informou que o dia será marcado por tempo estável na maior parte do estado. No interior, o predomínio é de sol entre nuvens e não há previsão de chuva significativa.