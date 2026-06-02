A terça-feira (2) deve ser marcada por nebulosidade em alta e chuva fraca e isolada em toda a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, segundo previsão da Defesa Civil do Estado de São Paulo.
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O órgão informou que o dia será marcado por tempo estável na maior parte do estado. No interior, o predomínio é de sol entre nuvens e não há previsão de chuva significativa.
Na faixa leste paulista, incluindo a Grande São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte, a circulação de ventos marítimos favorece maior nebulosidade e ocorrência de chuva fraca e isolada ao longo do dia.
Os acumulados previstos são baixos, sem risco para transtornos associados à chuva. As temperaturas seguem amenas, especialmente nas áreas próximas ao litoral. A mínima registrada nesta manhã gira em torno de 7ºC, com máxima será de 20°C.