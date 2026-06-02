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CROSS TRAINING

SJC quer recorde com 2.500 pessoas em treino no Parque da Cidade

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Parque da Cidade recebe 2.500 pessoas para recorde de cross training
Parque da Cidade recebe 2.500 pessoas para recorde de cross training

O Parque da Cidade em São José dos Campos sediará o Cross Training Festival Brasil. O evento acontece no próximo domingo (7) e pretende registrar o maior treinão de cross training já realizado no mundo. A expectativa é reunir mais de 2.500 participantes entre atletas, praticantes e entusiastas da atividade física.

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O evento

O treinão tem entrada gratuita e acontecerá às 6h e às 14h, e contará com uma estrutura tecnológica especialmente preparada para monitorar, em tempo real, o número de participantes que concluírem todas as etapas exigidas para a homologação do recorde pelo Guinness World Records.

A organização será conduzida pelo IFP (Instituto Fortalecendo Pessoas), em parceria com a Prefeitura de São José dos Campos.

O desafio

O regulamento prevê que todos completem o circuito e mantenham o ritmo necessário até a etapa final.

Quem participar deverá cumprir um circuito composto por seis estações de atividades específicas, além de um percurso de corrida que servirá como critério oficial de contagem para os juízes internacionais responsáveis pela certificação do recorde. O desafio exige preparo físico dos participantes, já que o desempenho individual será fundamental para o resultado coletivo.

Ações

Além da tentativa de recorde, o evento oferecerá atrações voltadas ao lazer e à integração das famílias. A programação inclui rua de lazer para crianças, apresentações de DJs e atividades recreativas destinadas ao público de todas as idades.

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