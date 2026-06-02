O Parque da Cidade em São José dos Campos sediará o Cross Training Festival Brasil. O evento acontece no próximo domingo (7) e pretende registrar o maior treinão de cross training já realizado no mundo. A expectativa é reunir mais de 2.500 participantes entre atletas, praticantes e entusiastas da atividade física.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O evento

O treinão tem entrada gratuita e acontecerá às 6h e às 14h, e contará com uma estrutura tecnológica especialmente preparada para monitorar, em tempo real, o número de participantes que concluírem todas as etapas exigidas para a homologação do recorde pelo Guinness World Records.