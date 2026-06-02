Chega a São José dos Campos o espetáculo "Seja Luz", que combina performances de circo contemporâneo e música gospel ao vivo. A produção já registrou público de 150 mil pessoas em passagens por locais como o Allianz Parque e o Theatro Municipal de São Paulo.

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Com apresentação única na sexta-feira (5), o evento contará com duas sessões, às 19h e às 21h30.

O evento