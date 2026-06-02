Chega a São José dos Campos o espetáculo "Seja Luz", que combina performances de circo contemporâneo e música gospel ao vivo. A produção já registrou público de 150 mil pessoas em passagens por locais como o Allianz Parque e o Theatro Municipal de São Paulo.
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Com apresentação única na sexta-feira (5), o evento contará com duas sessões, às 19h e às 21h30.
O evento
A montagem reúne números de acrobacias aéreas, contorcionismo, equilibrismo e malabarismo. As exibições acontecem ao som de uma banda ao vivo, que executa faixas do repertório religioso nacional, como "Lugar Secreto", "Hino da Vitória", "Porque Ele Vive" e "Marca da Promessa".
O espetáculo possui classificação etária livre e conta com estrutura de acessibilidade para pessoas com deficiência.
Ingressos
Os ingressos já estão disponíveis para compra na plataforma Sympla a partir de R$ 55.
A estrutura do evento será montada no estacionamento do CenterVale Shopping, com acesso próximo à portaria E do centro de compras.
O shopping fica na avenida Dep. Benedito Matarazzo, nº 9403, no Jardim Oswaldo Cruz, São José dos Campos.