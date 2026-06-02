A cidade de São José dos Campos passou a contar com 13 linhas de ônibus operando 24 horas. A iniciativa visa oferecer comodidade e alternativas seguras para o deslocamento dos moradores durante a noite e a madrugada. As linhas começaram a transitar no novo horário nesta segunda-feira (1º).

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Os trajetos disponíveis buscam atender a todas as regiões, beneficiando especialmente trabalhadores e estudantes que transitam fora de horários convencionais. Além da operação 24 horas, outras linhas tiveram ampliação no atendimento noturno. Confira:

Linhas 24 horas

107 – Altos da Vila Paiva–Avenida José Longo

304 – Colonial–Praça Afonso Pena

244 – Jardim São José–Terminal Central

307-A – Morumbi–Terminal Central (Anel Viário)

315 – Interlagos–Terminal Central

121 – Urbanova–Esplanada/Terminal Central

128 – Urbanova–Colinas/Terminal Central

205 – Eugênio de Melo/Galo Branco–Praça Afonso Pena

341-A/B – ECO Campos de São José–Centro

311 – Limoeiro/Jardim das Indústrias–Praça Afonso Pena

204-A/B – Novo Horizonte–Centro

212 – Putim–Terminal Central (Avenida dos Astronautas)

305 – São Judas Tadeu–Terminal Central

Ampliação noturna