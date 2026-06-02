A cidade de São José dos Campos passou a contar com 13 linhas de ônibus operando 24 horas. A iniciativa visa oferecer comodidade e alternativas seguras para o deslocamento dos moradores durante a noite e a madrugada. As linhas começaram a transitar no novo horário nesta segunda-feira (1º).
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Os trajetos disponíveis buscam atender a todas as regiões, beneficiando especialmente trabalhadores e estudantes que transitam fora de horários convencionais. Além da operação 24 horas, outras linhas tiveram ampliação no atendimento noturno. Confira:
Linhas 24 horas
- 107 – Altos da Vila Paiva–Avenida José Longo
- 304 – Colonial–Praça Afonso Pena
- 244 – Jardim São José–Terminal Central
- 307-A – Morumbi–Terminal Central (Anel Viário)
- 315 – Interlagos–Terminal Central
- 121 – Urbanova–Esplanada/Terminal Central
- 128 – Urbanova–Colinas/Terminal Central
- 205 – Eugênio de Melo/Galo Branco–Praça Afonso Pena
- 341-A/B – ECO Campos de São José–Centro
- 311 – Limoeiro/Jardim das Indústrias–Praça Afonso Pena
- 204-A/B – Novo Horizonte–Centro
- 212 – Putim–Terminal Central (Avenida dos Astronautas)
- 305 – São Judas Tadeu–Terminal Central
Ampliação noturna
- 313 – Aquarius/Colinas–Terminal Central
- 215 – Vila do Tesouro–Jardim Aquarius
- 237 – Novo Horizonte–Jardim Aquarius
- 219 – Santa Luzia–Terminal Central
- 321 – Alimentadora Campo dos Alemães–Jardim Satélite
- 115 – Vila Dirce/Altos de Santana–Avenida José Longo
- 331 – Campo dos Alemães–Aquarius
- 240 – Novo Horizonte–Campo dos Alemães
- 209 – Jardim Uirá–Terminal Central
- 343 – Alimentadora Serrote–ECO Campos de São José
- 105 – Bairro dos Freitas–Avenida José Longo
- 119 – Colonial–Aquarius
- 124 – Buquirinha II–Avenida José Longo
- 201 – Terminal Central–Bairrinho
- 307B – Alimentadora Morumbi–Satélite (Avenida Andrômeda)