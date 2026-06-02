A operadora de saúde Hapvida tem 22 vagas de emprego abertas em São José dos Campos. As oportunidades contemplam profissionais de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, divididas entre os setores de suporte, administrativo e assistência à saúde.

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Vagas

No setor de suporte, as vagas são para as funções de analista de credenciamento, auxiliar de limpeza, recepcionista e porteiro. Na área administrativa, há oportunidades para o cargo de assistente. Já na divisão assistencial e de saúde, o processo seletivo busca contratar enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, biomédico, farmacêutico e psicólogo.

Benefícios Oferecidos