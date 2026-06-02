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OPORTUNIDADE

Hapvida abre 22 vagas de emprego em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Hapvida tem 22 vagas de emprego abertas em São José dos Campos
Hapvida tem 22 vagas de emprego abertas em São José dos Campos

A operadora de saúde Hapvida tem 22 vagas de emprego abertas em São José dos Campos. As oportunidades contemplam profissionais de diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, divididas entre os setores de suporte, administrativo e assistência à saúde.

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Vagas

No setor de suporte, as vagas são para as funções de analista de credenciamento, auxiliar de limpeza, recepcionista e porteiro. Na área administrativa, há oportunidades para o cargo de assistente. Já na divisão assistencial e de saúde, o processo seletivo busca contratar enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, biomédico, farmacêutico e psicólogo.

Benefícios Oferecidos

A empresa oferece um pacote de benefícios composto por vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica e seguro de vida. Os contratados também terão direito a convênio com farmácia, acesso à plataforma de bem-estar, programas de capacitação pela Universidade Corporativa e descontos por meio do Clube de Vantagens Hapvida.

Como participar do processo

Clique aqui para realizar o cadastro e se inscrever na vaga desejada.

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