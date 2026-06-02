02 de junho de 2026
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PREJUÍZO DE 200 MIL

Ladrões arrombam cofre e roubam 40 celulares em shopping no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A loja de celulares Realiza, localizada no interior do Eco Valle Shopping, em Lorena, foi alvo de criminosos que entraram pelo forro, cortaram o sistema de segurança e arrombaram um cofre, onde retiraram cerca de 40 aparelhos. O furto ocorreu na madrugada de domingo (31), com prejuízo estimado em R$ 200 mil.

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Ocorrência

O crime foi descoberto por volta das 10h. O proprietário encontrou o sistema de segurança, composto por câmeras e alarmes, cortado. Segundo a vítima, a interrupção de contato com a central de monitoramento ocorreu às 3h18, momento provável do furto.

Os suspeitos acessaram a loja pelo forro e, já no interior do estabelecimento, arrombaram um cofre no mezanino, onde estavam armazenados os aparelhos. Segundo o boletim de ocorrência, o local passa por obras e registra intensa circulação de pessoas, inclusive durante a noite, situação que pode ter facilitado o crime.

O caso será investigado pelas autoridades competentes. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

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