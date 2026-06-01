Um galpão utilizado para armazenar cigarros contrabandeados em Caçapava foi alvo da quarta fase da Operação Fumus Peregrinatur, deflagrada pela Polícia Federal nesta segunda-feira (1º). A ação resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de 225 caixas de cigarros de origem paraguaia, totalizando mais de 110 mil maços.
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Segundo a PF, o imóvel localizado no município era utilizado por uma organização criminosa como centro de armazenamento e distribuição dos produtos para cidades do Vale do Paraíba.
A operação cumpriu três mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Um dos mandados foi executado na capital paulista e outros dois em Caçapava, sendo um deles no galpão localizado na Rua Edelzuita Ribeiro Gobbi, no bairro Jardim Esperança.
Durante as diligências, os policiais federais localizaram o imóvel que, conforme as investigações, funcionava como ponto de apoio logístico da organização criminosa investigada.
Cigarros contrabandeados em Caçapava: PF localiza galpão usado para armazenar produtos
O contrabando de cigarros em Caçapava é investigado pela Polícia Federal por meio da Operação Fumus Peregrinatur, que apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de comercializar cigarros de forma ilegal no Vale do Paraíba.
De acordo com a PF, o galpão encontrado no município era utilizado como centro de armazenamento e distribuição dos cigarros de origem paraguaia.
A estrutura permitiria o recebimento, a guarda e o posterior repasse dos produtos contrabandeados para outros pontos da cadeia de distribuição.
Mais de 110 mil maços foram apreendidos
A apreensão realizada em Caçapava totalizou 225 caixas de cigarros. O volume corresponde a mais de 110 mil maços, segundo informações divulgadas pela Polícia Federal.
Os cigarros seriam provenientes do Paraguai, o que reforça a linha de investigação relacionada ao contrabando e à distribuição irregular dos produtos no mercado brasileiro.
|Item apreendido
|Quantidade
|Informação
|Caixas de cigarros
|225
|Produtos de origem paraguaia
|Maços de cigarros
|Mais de 110 mil
|Total estimado da apreensão
|Local da apreensão
|Caçapava
|Galpão usado para armazenamento e distribuição, segundo a PF
|Prisões
|1 suspeito
|Preso durante a quarta fase da operação
Operação cumpriu mandados em Caçapava e São Paulo
A quarta fase da Operação Fumus Peregrinatur contou com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão.
Dois mandados foram cumpridos em Caçapava e um na cidade de São Paulo.
As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Federal Criminal de São Paulo, responsável pelas medidas autorizadas nesta etapa da investigação.
Investigação começou em 2021
As investigações tiveram início em 2021, quando foi deflagrada a primeira fase da Operação Fumus Peregrinatur.
Desde então, a Polícia Federal realizou novas fases da operação em 2022 e 2025, além de prisões em flagrante registradas em 2023 e no início deste ano.
As apreensões anteriores e os elementos de prova reunidos ao longo das investigações contribuíram para o avanço do caso e para o cumprimento das novas medidas judiciais.
Linha do tempo da Operação Fumus Peregrinatur
|Ano
|Etapa
|Informação
|2021
|Primeira fase
|Início das investigações e primeira etapa da operação
|2022
|Nova fase
|Avanço das apurações sobre a organização investigada
|2023
|Prisões em flagrante
|Ocorrências relacionadas ao caso foram registradas
|Início de 2025
|Prisões em flagrante
|Novas ações reforçaram a investigação
|2025
|Nova etapa da operação
|Elementos de prova contribuíram para a continuidade das apurações
|1º de junho
|Quarta fase
|Mandados em São Paulo e Caçapava, com apreensão de 225 caixas de cigarros
PF apura organização criminosa no Vale do Paraíba
A Polícia Federal investiga a atuação de uma organização criminosa suspeita de operar no contrabando de cigarros na região do Vale do Paraíba.
Segundo a linha investigativa, o uso de um galpão em Caçapava indica que o município era utilizado como ponto estratégico para armazenamento e distribuição dos produtos.
A apuração busca identificar fornecedores, responsáveis pela logística, financiadores, compradores e possíveis ramificações da rede de distribuição.
Por que cigarros paraguaios entram na mira da Polícia Federal?
O comércio de cigarros estrangeiros sem regular importação é tratado como contrabando quando envolve produtos introduzidos no país em desacordo com a legislação.
Além da sonegação fiscal, o mercado ilegal de cigarros costuma ser alvo de investigações por possíveis ligações com organizações criminosas, transporte clandestino, lavagem de dinheiro e redes paralelas de distribuição.
No caso de Caçapava, a Polícia Federal apura a suspeita de atuação estruturada de um grupo criminoso na região.
Impacto da apreensão para Caçapava e região
A apreensão de mais de 110 mil maços de cigarros coloca Caçapava no centro de uma investigação federal sobre contrabando no Vale do Paraíba.
O volume encontrado indica uma operação com estrutura logística voltada ao abastecimento de diferentes pontos de venda.
Para a região, a ação reforça o trabalho da Polícia Federal no combate a crimes relacionados ao transporte, armazenamento e distribuição ilegal de mercadorias.