Um galpão utilizado para armazenar cigarros contrabandeados em Caçapava foi alvo da quarta fase da Operação Fumus Peregrinatur, deflagrada pela Polícia Federal nesta segunda-feira (1º). A ação resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de 225 caixas de cigarros de origem paraguaia, totalizando mais de 110 mil maços.

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Segundo a PF, o imóvel localizado no município era utilizado por uma organização criminosa como centro de armazenamento e distribuição dos produtos para cidades do Vale do Paraíba.