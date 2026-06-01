A Romu (Ronda Ostensiva Municipal) divulgou nas redes sociais um vídeo que mostra parte da perseguição que terminou com a morte de Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos, na região leste de São José dos Campos.
As imagens foram publicadas na página da Guarda Civil Municipal e mostram Gabriel em fuga de carro pelas vias da cidade.
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Na postagem, a Romu informou que a equipe realizava patrulhamento pela zona leste quando se deparou com um veículo trafegando de forma perigosa, colocando em risco outros usuários da via. Ainda segundo a publicação, o motorista recebeu ordem de parada, mas não obedeceu e deu início a um acompanhamento por diferentes bairros.
De acordo com a corporação, a perseguição passou pelos bairros São Vicente, Jardim Detroit, Santa Inês I e II, além de trecho da Rodovia Presidente Dutra, até terminar no bairro Santa Maria. No local, o veículo teria batido contra um portão e invadido um terreno, onde ocorreu o confronto.
A Romu afirmou que Gabriel estava com uma pistola calibre .380 municiada. O socorro médico foi acionado, mas ele não resistiu e morreu no local.
Gabriel era procurado pela Justiça
Ainda conforme a postagem, Gabriel constava como procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas e tinha passagens por roubo. Após a perícia, segundo a corporação, foram encontrados no veículo entorpecentes e anotações possivelmente relacionadas ao tráfico.
A Prefeitura de São José dos Campos também se manifestou sobre o caso nesta segunda-feira (1º). Em nota, o município informou que a ocorrência está sendo apurada pelos órgãos competentes, conforme os procedimentos previstos para casos que envolvem intervenção policial.
Motorista teria colocado outras vidas em risco
O caso aconteceu na noite de sábado (30), durante patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal. Segundo a administração municipal, o motorista colocou em risco agentes e outros usuários das vias durante a fuga.
De acordo com a versão registrada pela Polícia Civil, a perseguição terminou em uma área de mata no Santa Maria. Gabriel teria abandonado o veículo após romper um obstáculo físico e entrado na vegetação. Ainda conforme o boletim de ocorrência, ele estaria armado e teria efetuado disparos contra os guardas municipais, que reagiram.
A Prefeitura informou que os agentes seguiram os protocolos operacionais da corporação, incluindo verbalização, acompanhamento tático, acionamento de atendimento médico de emergência e preservação da área para perícia.
O município destacou ainda que a ocorrência foi registrada pela autoridade policial com reconhecimento provisório das excludentes de ilicitude por legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. A classificação definitiva, no entanto, dependerá da conclusão das investigações conduzidas pela Polícia Civil, Polícia Científica e Poder Judiciário.