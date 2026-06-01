A Romu (Ronda Ostensiva Municipal) divulgou nas redes sociais um vídeo que mostra parte da perseguição que terminou com a morte de Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos, na região leste de São José dos Campos.

As imagens foram publicadas na página da Guarda Civil Municipal e mostram Gabriel em fuga de carro pelas vias da cidade.

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