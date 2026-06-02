Um adolescente de 17 anos foi apreendido na madrugada de domingo (31) após ferir a própria mãe com um golpe de faca durante uma confraternização familiar. A mulher, de 33 anos, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

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O caso ocorreu em Rondonópolis, no Mato Grosso. Segundo informações da Polícia Militar, o jovem participou de uma festa de aniversário do padrasto e teria apresentado comportamento agressivo durante o encontro.