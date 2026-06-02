Um adolescente de 17 anos foi apreendido na madrugada de domingo (31) após ferir a própria mãe com um golpe de faca durante uma confraternização familiar. A mulher, de 33 anos, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.
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O caso ocorreu em Rondonópolis, no Mato Grosso. Segundo informações da Polícia Militar, o jovem participou de uma festa de aniversário do padrasto e teria apresentado comportamento agressivo durante o encontro.
De acordo com o relato da vítima, o adolescente estaria abalado emocionalmente em razão do término de um relacionamento. Em determinado momento, ele pegou uma faca e atingiu a mãe na região lateral do tórax.
A mulher informou ainda aos policiais que o filho já havia demonstrado episódios anteriores de descontrole.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ela recebeu cuidados médicos.
Outra pessoa que estava na confraternização também ficou ferida ao tentar conter a agressão. A testemunha sofreu um ferimento em um dos braços.
Após buscas, os policiais localizaram o adolescente. Segundo a ocorrência, ele informou ser usuário de maconha. O jovem foi conduzido à delegacia, onde ficou à disposição das autoridades competentes.
O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e será investigado pela Polícia Civil.