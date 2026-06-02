Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, morreu após apresentar complicações relacionadas a uma cirurgia plástica. O óbito foi registrado na terça-feira (26).

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O procedimento havia sido realizado no Instituto Mineiro de Obesidade), localizado no Bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, em Minas Gerais.