Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, morreu após apresentar complicações relacionadas a uma cirurgia plástica. O óbito foi registrado na terça-feira (26).
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O procedimento havia sido realizado no Instituto Mineiro de Obesidade), localizado no Bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
As circunstâncias que levaram às complicações não foram detalhadas até o momento. O caso repercutiu após a confirmação da morte da paciente.
Informações sobre o tipo de procedimento realizado e eventuais investigações sobre o caso não haviam sido divulgadas nas informações iniciais.
A morte deverá ser apurada pelas autoridades competentes, que irão analisar as condições do atendimento e os fatores relacionados ao quadro clínico apresentado pela paciente após a cirurgia.