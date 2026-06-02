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TRAGÉDIA

Bárbara, 27 anos, morre após cirurgia plástica

Por Da Redação | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Bárbara, 27 anos, morre após cirurgia plástica
Bárbara, 27 anos, morre após cirurgia plástica

Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, morreu após apresentar complicações relacionadas a uma cirurgia plástica. O óbito foi registrado na terça-feira (26).

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O procedimento havia sido realizado no Instituto Mineiro de Obesidade), localizado no Bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

As circunstâncias que levaram às complicações não foram detalhadas até o momento. O caso repercutiu após a confirmação da morte da paciente.

Informações sobre o tipo de procedimento realizado e eventuais investigações sobre o caso não haviam sido divulgadas nas informações iniciais.

A morte deverá ser apurada pelas autoridades competentes, que irão analisar as condições do atendimento e os fatores relacionados ao quadro clínico apresentado pela paciente após a cirurgia.

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