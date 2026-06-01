01 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Justiça condena pai e filho a 90 anos de prisão por duas mortes

Por Da Redação | Passo Fundo (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Justiça condena pai e filho a 90 anos de prisão por duas mortes
Justiça condena pai e filho a 90 anos de prisão por duas mortes

O Tribunal do Júri condenou um pai e um filho pelas mortes de Neusa Maria Rapkievicz, de 56 anos, e Ana Paula Rapkievicz, de 32. As penas aplicadas aos dois réus somam 93 anos e seis meses de prisão.

O julgamento foi realizado em Casca, no norte do Rio Grande do Sul, e terminou na madrugada desta quinta-feira (21), por volta das 2h20. Os condenados foram identificados como Vanderlei Tickz e Davide Tickz.

Vanderlei recebeu pena de 52 anos e seis meses de reclusão. Já Davide foi condenado a 41 anos de prisão.

Durante o julgamento, os jurados acolheram as teses apresentadas pelo Ministério Público e reconheceram as qualificadoras apontadas pela acusação.

Com a decisão, os dois réus foram condenados por duplo homicídio duplamente qualificado pelas mortes de Neusa Maria Rapkievicz e Ana Paula Rapkievicz.

Os detalhes sobre o cumprimento das penas e eventuais recursos serão definidos conforme o andamento do processo judicial.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários