O Tribunal do Júri condenou um pai e um filho pelas mortes de Neusa Maria Rapkievicz, de 56 anos, e Ana Paula Rapkievicz, de 32. As penas aplicadas aos dois réus somam 93 anos e seis meses de prisão.

O julgamento foi realizado em Casca, no norte do Rio Grande do Sul, e terminou na madrugada desta quinta-feira (21), por volta das 2h20. Os condenados foram identificados como Vanderlei Tickz e Davide Tickz.

Vanderlei recebeu pena de 52 anos e seis meses de reclusão. Já Davide foi condenado a 41 anos de prisão.