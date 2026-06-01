Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foi morto a tiros em um estacionamento de supermercado. O crime ocorreu no início da noite de quinta-feira e provocou correria entre clientes e funcionários que estavam no local.

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O caso foi registrado no estacionamento do supermercado Stock Center, na Avenida Boqueirão, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Segundo informações apuradas no local, os autores efetuaram diversos disparos contra a vítima e fugiram após a ação. Há suspeitas de que o alvo fizesse parte de uma facção criminosa.