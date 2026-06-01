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CRIME

VÍDEO: Suspeito de integrar facção é executado em supermercado

Por Da Redação | Canoas (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Suspeito de integrar facção é executado em supermercado
Suspeito de integrar facção é executado em supermercado

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foi morto a tiros em um estacionamento de supermercado. O crime ocorreu no início da noite de quinta-feira e provocou correria entre clientes e funcionários que estavam no local.

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O caso foi registrado no estacionamento do supermercado Stock Center, na Avenida Boqueirão, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Segundo informações apuradas no local, os autores efetuaram diversos disparos contra a vítima e fugiram após a ação. Há suspeitas de que o alvo fizesse parte de uma facção criminosa.

As imagens de monitoramento devem auxiliar o trabalho das autoridades na identificação dos envolvidos e no esclarecimento das circunstâncias do crime.

Apesar do grande fluxo de pessoas no estabelecimento no momento do ataque, nenhuma outra pessoa foi atingida pelos disparos.

Equipes de segurança e atendimento foram acionadas após o ocorrido. A área foi isolada para os procedimentos de investigação e coleta de informações.

A Polícia Civil deve apurar a motivação do homicídio e buscar identificar os responsáveis pela execução.

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