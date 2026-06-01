Wesley Gutierrez Correia, de 20 anos, foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (1º). Os autores do crime fugiram após os disparos e ainda não haviam sido identificados até a última atualização do caso.
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O homicídio ocorreu em Caarapó, no Mato Grosso do Sul, no cruzamento das ruas Minas Gerais e Fernando Corrêa da Costa, na Vila Santa Maria. Segundo informações preliminares, o jovem estava na via pública quando foi surpreendido pelos atiradores.
Equipes policiais foram acionadas para atender a ocorrência e iniciaram os procedimentos de investigação no local do crime.
Wesley havia se tornado conhecido no município após ser condenado por envolvimento em um caso de agressão e roubo contra um menino de 12 anos que vendia bombons na região central da cidade. O episódio ocorreu em janeiro de 2025 e ganhou repercussão após imagens das agressões serem registradas por câmeras de segurança.
Conforme os autos do processo, a criança sofreu ferimentos que resultaram em fratura na clavícula e outras lesões, ficando afastada de suas atividades habituais por mais de 30 dias.
Pela condenação, Wesley recebeu pena de sete anos de prisão em regime semiaberto e foi condenado ao pagamento de indenização de R$ 5 mil à vítima. Ele também possuía registro de antecedente relacionado a roubo em 2025.
A Polícia Civil apura as circunstâncias do homicídio e trabalha para identificar os responsáveis, além de esclarecer a motivação do crime.