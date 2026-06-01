Wesley Gutierrez Correia, de 20 anos, foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (1º). Os autores do crime fugiram após os disparos e ainda não haviam sido identificados até a última atualização do caso.

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O homicídio ocorreu em Caarapó, no Mato Grosso do Sul, no cruzamento das ruas Minas Gerais e Fernando Corrêa da Costa, na Vila Santa Maria. Segundo informações preliminares, o jovem estava na via pública quando foi surpreendido pelos atiradores.