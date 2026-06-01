O barbeiro e influenciador digital Edicley Santos, de 25 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (30) enquanto estava dentro de um veículo. Conhecido nas redes sociais como "Rei do Corte", ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. De acordo com as primeiras informações, a vítima seguia pela Travessa Mártir Tiradentes, nas proximidades de uma escola, quando foi surpreendida pelos atiradores.