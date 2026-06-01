O barbeiro e influenciador digital Edicley Santos, de 25 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (30) enquanto estava dentro de um veículo. Conhecido nas redes sociais como "Rei do Corte", ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
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O crime aconteceu em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. De acordo com as primeiras informações, a vítima seguia pela Travessa Mártir Tiradentes, nas proximidades de uma escola, quando foi surpreendida pelos atiradores.
Segundo relatos de moradores, vários disparos foram ouvidos na região. Após o acionamento da Polícia Militar, equipes se deslocaram até o local e encontraram o jovem sem vida dentro do automóvel.
A área foi isolada para o trabalho da perícia, que realizou a coleta de vestígios e demais procedimentos necessários para a investigação.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou a motivação do homicídio. O caso é investigado pela Polícia Civil do Pará.
Os investigadores devem ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de monitoramento da região para tentar identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer as circunstâncias da morte.