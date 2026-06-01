Morreu neste segunda-feira (1º), em Taubaté, André Luis Barbosa, vice-diretor da Escola Ramon. A informação foi lamentada pela página da Educação de Taubaté, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais.

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Segundo a publicação, André era reconhecido pela dedicação à educação, pelo compromisso com a escola e pela contribuição na formação de alunos ao longo de sua trajetória profissional.