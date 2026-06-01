Morreu neste segunda-feira (1º), em Taubaté, André Luis Barbosa, vice-diretor da Escola Ramon. A informação foi lamentada pela página da Educação de Taubaté, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais.
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Segundo a publicação, André era reconhecido pela dedicação à educação, pelo compromisso com a escola e pela contribuição na formação de alunos ao longo de sua trajetória profissional.
Na nota, a Educação de Taubaté manifestou condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, alunos e à comunidade escolar. A mensagem também destacou que o legado deixado por André será lembrado com respeito e admiração.
A morte gerou comoção nas redes sociais. Amigos e colegas lamentaram a perda e relembraram momentos ao lado do educador. Uma das mensagens destacou a alegria e o bom humor de André, enquanto outra publicação prestou solidariedade à família.
De acordo com as informações divulgadas pelo Memorial Sagrada Família, o velório aconteceu nesta segunda-feira (1º), na Capela 1 do Memorial Sagrada Família, no Centro de Taubaté.
O sepultamento aconteceu no Cemitério Municipal de Taubaté.