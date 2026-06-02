A vacinação contra a gripe foi ampliada em Jacareí e passa a atender toda a população a partir dos seis meses de idade. A imunização começou nesta segunda-feira (1º) e será realizada nas 19 Unidades Municipais de Saúde da Família até o final de junho.
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A medida foi adotada pela Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal durante o período de maior circulação de doenças respiratórias. A vacinação continua disponível para os grupos prioritários, como gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de seis anos e pessoas com comorbidades.
Segundo a pasta, a imunização é uma das principais formas de prevenção contra a influenza e contribui para reduzir o número de casos que podem evoluir para quadros que exigem atendimento hospitalar.
Para facilitar o acesso da população, quatro unidades seguem com horário estendido para vacinação, das 8h às 19h, com distribuição de senhas até as 18h. O atendimento ampliado é oferecido nas unidades Cidade Salvador, Jardim das Indústrias, Parque Santo Antônio e Santa Cruz dos Lázaros.
Nas demais unidades de saúde, a vacinação ocorre das 8h às 16h. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto. A caderneta de vacinação também pode ser levada para atualização dos registros.
Além da vacinação, a Secretaria de Saúde orienta a população a adotar medidas de prevenção contra vírus respiratórios. Entre as recomendações estão a higienização frequente das mãos e objetos, a manutenção de ambientes ventilados, a ingestão adequada de água e a adoção de uma alimentação equilibrada.
Outras medidas incluem manter a residência limpa, evitar o acúmulo de poeira e mofo e acompanhar regularmente a situação vacinal de toda a família.