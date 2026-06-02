A vacinação contra a gripe foi ampliada em Jacareí e passa a atender toda a população a partir dos seis meses de idade. A imunização começou nesta segunda-feira (1º) e será realizada nas 19 Unidades Municipais de Saúde da Família até o final de junho.

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A medida foi adotada pela Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal durante o período de maior circulação de doenças respiratórias. A vacinação continua disponível para os grupos prioritários, como gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de seis anos e pessoas com comorbidades.