A Prefeitura de São José dos Campos divulgou os resultados da segunda Avaliação de Densidade Larvária de 2026, que apontou redução nos índices de infestação do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. O índice breteau passou de 1,2 em janeiro para 1,0 em maio.

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O levantamento foi realizado em todas as regiões urbanas do município. Durante a ação, agentes vistoriaram 18.308 imóveis distribuídos em 3.136 quarteirões. O índice breteau mede a quantidade de recipientes com larvas do mosquito encontrados a cada mil imóveis inspecionados.