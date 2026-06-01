A investigação que esclareceu o assassinato do comerciante chinês Yunsheng Chen, de 51 anos, ocorrido em São José dos Campos, revelou um detalhe que chamou a atenção da Polícia Civil: os suspeitos identificados no crime já haviam sido investigados por ataques contra comerciantes estrangeiros.

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Segundo a Delegacia Especializada de Homicídios do Deic, as apurações indicam que o grupo responsável pela morte de Yunsheng pode ter escolhido imigrantes como alvo de roubos na região.