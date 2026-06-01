A Urbam retomou nesta segunda-feira (1º) as inscrições para o concurso público destinado ao preenchimento de 25 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para o cargo de auxiliar de serviços gerais. A função é contratada pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), com salário de R$ 1.804 e jornada de 40 horas semanais.
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Em São José dos Campos, os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site da empresa até as 17h do dia 8. Para confirmar a participação, é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 30, por meio de boleto bancário até as 16h do dia 9.
O cargo inclui atividades como varrição de ruas, limpeza urbana, conservação de áreas verdes, capina, roçada e apoio em serviços relacionados a obras e manutenção.
Candidatos que não possuem acesso à internet podem utilizar os espaços públicos com conexão gratuita disponibilizados pela Prefeitura. O concurso também prevê a reserva de pelo menos 5% das vagas para pessoas com deficiência. Para concorrer nessa condição, é necessário informar a deficiência no momento da inscrição e apresentar laudo médico dentro do prazo estabelecido no edital.
O processo seletivo contará com prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação está prevista para o dia 21, às 13h30, com duração de três horas. O endereço de aplicação será divulgado no dia 12 no portal da Urbam.
Atualmente, os auxiliares de serviços gerais representam o maior grupo de trabalhadores da empresa, com mais de 1.800 profissionais atuando em diferentes frentes de serviços no município.