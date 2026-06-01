A Urbam retomou nesta segunda-feira (1º) as inscrições para o concurso público destinado ao preenchimento de 25 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para o cargo de auxiliar de serviços gerais. A função é contratada pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), com salário de R$ 1.804 e jornada de 40 horas semanais.

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Em São José dos Campos, os interessados podem se inscrever exclusivamente pelo site da empresa até as 17h do dia 8. Para confirmar a participação, é necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 30, por meio de boleto bancário até as 16h do dia 9.