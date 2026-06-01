A estudante de enfermagem Hellen Samela Santos de Almeida, que cursava o sétimo período da graduação, foi encontrada morta na madrugada de sábado (30). A jovem havia se mudado para o imóvel onde o crime ocorreu apenas um dia antes.

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O caso foi registrado em Breu Branco, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, Hellen passou a morar na residência localizada na Rua Redenção, no Bairro Vilela, na sexta-feira (29).