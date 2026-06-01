A estudante de enfermagem Hellen Samela Santos de Almeida, que cursava o sétimo período da graduação, foi encontrada morta na madrugada de sábado (30). A jovem havia se mudado para o imóvel onde o crime ocorreu apenas um dia antes.
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O caso foi registrado em Breu Branco, no sudeste do Pará. Segundo as informações iniciais, Hellen passou a morar na residência localizada na Rua Redenção, no Bairro Vilela, na sexta-feira (29).
O imóvel havia sido adquirido poucos dias antes da mudança. De acordo com os relatos, a estudante estava na casa quando foi atacada durante a madrugada.
A vítima sofreu golpes de faca e não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do crime ainda são investigadas pelas autoridades.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou a motivação do homicídio. A Polícia Civil conduz as apurações para esclarecer o caso e identificar os responsáveis pelo assassinato.