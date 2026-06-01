Um acidente envolvendo um caminhão e uma van deixou 16 pessoas mortas e outras quatro feridas na tarde de domingo (31). As vítimas fatais pertenciam à mesma família e retornavam de uma comemoração de aniversário quando ocorreu a colisão frontal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu na BR-116, em um trecho do município de Santa Terezinha, na Bahia. De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, os ocupantes da van moravam no bairro de Fazenda Coutos, no subúrbio ferroviário de Salvador, e voltavam para casa após participarem de uma festa familiar realizada em Amargosa.