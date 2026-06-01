Um acidente envolvendo um caminhão e uma van deixou 16 pessoas mortas e outras quatro feridas na tarde de domingo (31). As vítimas fatais pertenciam à mesma família e retornavam de uma comemoração de aniversário quando ocorreu a colisão frontal.
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O acidente aconteceu na BR-116, em um trecho do município de Santa Terezinha, na Bahia. De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, os ocupantes da van moravam no bairro de Fazenda Coutos, no subúrbio ferroviário de Salvador, e voltavam para casa após participarem de uma festa familiar realizada em Amargosa.
Os nomes das vítimas ainda não haviam sido divulgados pelas autoridades até a última atualização do caso.
Além das mortes, quatro pessoas ficaram gravemente feridas. Elas foram socorridas e permanecem internadas em unidades de saúde da região. Uma das vítimas precisou passar por procedimento cirúrgico.
O motorista do caminhão também recebeu atendimento médico. Inicialmente, ele foi levado para o Hospital Municipal de Itatim e, posteriormente, transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.
Segundo a Polícia Civil, o condutor permanece sob custódia e foi autuado por homicídio doloso na direção de veículo automotor.
As circunstâncias do acidente ainda são investigadas. Conforme informações preliminares divulgadas pela polícia, existem indícios de que o caminhão tenha invadido a pista contrária antes da colisão, mas a causa do acidente será confirmada após a conclusão da apuração.