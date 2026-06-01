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SAÚDE

SP libera vacina contra a gripe para população acima de 6 meses

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Governo de SP
SP libera vacina contra a gripe para população acima de 6 meses
SP libera vacina contra a gripe para população acima de 6 meses

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população com mais de 6 meses de idade nos 645 municípios paulistas. A medida busca aumentar a cobertura vacinal e ampliar a proteção contra os vírus influenza, responsáveis por infecções respiratórias que podem resultar em complicações e internações.

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De acordo com a pasta, mais de 5,6 milhões de doses já foram aplicadas em todo o estado neste ano. Os números atualizados da campanha podem ser consultados por meio do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde, plataforma que reúne dados sobre a vacinação nos municípios paulistas.

Segundo a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Tatiana Lang, a ampliação da campanha tem como objetivo facilitar o acesso da população ao imunizante e aumentar a proteção coletiva contra as doenças respiratórias.

Apesar da vacinação estar disponível para toda a população, a Secretaria da Saúde reforça a importância da imunização dos grupos considerados prioritários. Entre eles estão gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de seis anos e pessoas com comorbidades ou condições clínicas especiais, como doenças cardiorrespiratórias, diabetes e obesidade.

A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a gripe e contribui para reduzir a circulação do vírus e o número de casos que necessitam de atendimento médico.

Além da imunização, especialistas recomendam a adoção de medidas preventivas para reduzir o risco de transmissão de vírus respiratórios. Entre elas estão a higienização frequente das mãos e de objetos de uso cotidiano, a manutenção de ambientes ventilados, a ingestão adequada de água e uma alimentação equilibrada.

Também é recomendado manter os ambientes domésticos limpos, livres de poeira e mofo, além de acompanhar a atualização da caderneta de vacinação.

Para esclarecer dúvidas sobre vacinas, o Governo de São Paulo disponibiliza o portal "Vacina 100 Dúvidas", que reúne respostas para perguntas frequentes sobre imunização, eficácia das vacinas, possíveis efeitos adversos e doenças que podem ser prevenidas por meio da vacinação.

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