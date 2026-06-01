A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população com mais de 6 meses de idade nos 645 municípios paulistas. A medida busca aumentar a cobertura vacinal e ampliar a proteção contra os vírus influenza, responsáveis por infecções respiratórias que podem resultar em complicações e internações.

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De acordo com a pasta, mais de 5,6 milhões de doses já foram aplicadas em todo o estado neste ano. Os números atualizados da campanha podem ser consultados por meio do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde, plataforma que reúne dados sobre a vacinação nos municípios paulistas.