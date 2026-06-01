A semana começa com predomínio de tempo estável em grande parte do estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil estadual, uma massa de ar seco mantém o céu com poucas nuvens entre terça-feira (2) e quarta-feira (3), favorecendo dias ensolarados, temperaturas amenas durante as manhãs e noites e baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente nas cidades do interior.

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Na terça-feira, a formação de nevoeiros e neblinas pode ocorrer em diferentes regiões, especialmente nas áreas central e leste do estado. Com o avanço das horas, o sol ganha força e as temperaturas sobem gradativamente durante a tarde. Apesar do cenário de estabilidade, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva no Vale do Paraíba e na Baixada Santista, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas em alguns pontos.