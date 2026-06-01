A semana começa com predomínio de tempo estável em grande parte do estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil estadual, uma massa de ar seco mantém o céu com poucas nuvens entre terça-feira (2) e quarta-feira (3), favorecendo dias ensolarados, temperaturas amenas durante as manhãs e noites e baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente nas cidades do interior.
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Na terça-feira, a formação de nevoeiros e neblinas pode ocorrer em diferentes regiões, especialmente nas áreas central e leste do estado. Com o avanço das horas, o sol ganha força e as temperaturas sobem gradativamente durante a tarde. Apesar do cenário de estabilidade, há possibilidade de pancadas isoladas de chuva no Vale do Paraíba e na Baixada Santista, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas em alguns pontos.
Para a quarta-feira, a previsão indica poucas mudanças. As madrugadas e primeiras horas do dia devem continuar registrando temperaturas mais baixas, enquanto o período da tarde será marcado por tempo firme na maior parte do território paulista. A exceção fica por conta de áreas da faixa leste do estado, onde podem ocorrer chuvas fracas e isoladas.
Diante da redução da umidade do ar, a Defesa Civil orienta a população a manter a hidratação ao longo do dia e evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes. Também é recomendado atenção especial com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, que costumam ser mais afetados pelas condições climáticas.
Motoristas devem redobrar os cuidados nas primeiras horas da manhã devido à possibilidade de nevoeiros e neblinas, reduzindo a velocidade e mantendo distância segura dos demais veículos para evitar acidentes.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo segue monitorando as condições meteorológicas e disponibiliza um sistema gratuito de alertas por celular. Para receber as mensagens, basta enviar o CEP para o número 40199. Em casos de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.