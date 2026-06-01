A Prefeitura de São José dos Campos segue ampliando as ações de combate à gripe e levará a vacinação para diferentes feiras livres da cidade ao longo desta semana. A iniciativa busca facilitar o acesso da população à imunização, permitindo que moradores recebam a dose durante atividades do dia a dia.
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A campanha é destinada a todas as pessoas com mais de seis meses de idade e ocorrerá entre terça-feira (2) e sexta-feira (5), sempre das 7h às 12h. A estratégia faz parte dos esforços do município para aumentar a cobertura vacinal e reduzir os riscos de complicações causadas pelo vírus influenza.
As equipes de saúde estarão presentes em pontos estratégicos da cidade, oferecendo a vacina gratuitamente aos frequentadores das feiras.
Confira o cronograma de vacinação nas feiras livres:
Terça-feira (2)
- Parque Santos Dumont (Centro) – Avenida Adhemar de Barros
Quarta-feira (3)
- Parque Industrial (Região Sul) – Rua Turiaçu
Quinta-feira (4)
- Santana (Região Norte) – Rua Raul Ramos de Araújo
Sexta-feira (5)
- Bosque dos Eucaliptos (Região Sul) – Rua Pedro Martins Ribeiro
Além da vacinação nas feiras, o município mantém a aplicação das doses nas 40 unidades UBS Resolve e em cinco unidades avançadas de saúde. Os moradores podem procurar qualquer unidade da cidade, independentemente do bairro onde residem.
Outra opção disponível é o serviço digital Vacina Rápida, acessível pelo portal da Prefeitura e pelo aplicativo Saúde na Mão. A ferramenta informa a disponibilidade de doses e o tempo médio de espera em cada unidade, ajudando os moradores a escolherem o melhor local para se vacinar.
Para ampliar ainda mais o acesso à imunização, a Prefeitura também oferece vacinação em horário noturno no Colégio Tableau, localizado na Rua Claudino Pinto, no Centro. O atendimento ocorre das 19h às 21h30 e inclui, além da vacina contra a gripe, imunizantes contra febre amarela, hepatite B, difteria, tétano e tríplice viral.
De acordo com a administração municipal, mais de 113 mil pessoas já receberam a vacina contra a gripe neste ano. A vacinação continua sendo considerada a principal medida de prevenção contra a influenza, ajudando a evitar casos graves, internações e complicações respiratórias.
As autoridades de saúde também reforçam a importância de hábitos preventivos, como higienizar frequentemente as mãos, manter ambientes ventilados, beber bastante água e adotar uma alimentação equilibrada para fortalecer o organismo.