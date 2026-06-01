A Prefeitura de São José dos Campos segue ampliando as ações de combate à gripe e levará a vacinação para diferentes feiras livres da cidade ao longo desta semana. A iniciativa busca facilitar o acesso da população à imunização, permitindo que moradores recebam a dose durante atividades do dia a dia.

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A campanha é destinada a todas as pessoas com mais de seis meses de idade e ocorrerá entre terça-feira (2) e sexta-feira (5), sempre das 7h às 12h. A estratégia faz parte dos esforços do município para aumentar a cobertura vacinal e reduzir os riscos de complicações causadas pelo vírus influenza.