O São José confirmou nesta segunda-feira (1), os dias e horários para mandar os jogos em casa pela Copa Paulista, no segundo semestre. E o time da região escolheu as sextas-feiras às 19h para atuar diante da torcida, repetindo o que já fez nas temporadas de 2018 e 2019.

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Desta maneira, o jogo contra o São Bernardo, na segunda rodada, será no dia 24 de julho, no Martins Pereira. Depois, no dia 7 de agosto, recebe o Santo André neste mesmo horário.