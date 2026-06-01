01 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COPA PAULISTA

Jogos do São José em casa serão nas sextas, às 19h

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Jogos do São José em casa serão nas sextas, às 19h
Jogos do São José em casa serão nas sextas, às 19h

O São José confirmou nesta segunda-feira (1), os dias e horários para mandar os jogos em casa pela Copa Paulista, no segundo semestre. E o time da região escolheu as sextas-feiras às 19h para atuar diante da torcida, repetindo o que já fez nas temporadas de 2018 e 2019.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Desta maneira, o jogo contra o São Bernardo, na segunda rodada, será no dia 24 de julho, no Martins Pereira. Depois, no dia 7 de agosto, recebe o Santo André neste mesmo horário.

Apenas a terceira partida desta fase será no sábado, a partir das 15h, no dia 22 de agosto. Isso porque todos os jogos da última rodada da primeira fase precisam acontecer no mesmo horário.

Já a primeira partida no campeonato, contra o São Caetano, fora de casa, inicialmente segue marcada para o dia 19 de julho. No entanto, por ser a data da final da Copa do Mundo, provavelmente terá um novo horário.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários