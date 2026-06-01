O São José confirmou nesta segunda-feira (1), os dias e horários para mandar os jogos em casa pela Copa Paulista, no segundo semestre. E o time da região escolheu as sextas-feiras às 19h para atuar diante da torcida, repetindo o que já fez nas temporadas de 2018 e 2019.
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Desta maneira, o jogo contra o São Bernardo, na segunda rodada, será no dia 24 de julho, no Martins Pereira. Depois, no dia 7 de agosto, recebe o Santo André neste mesmo horário.
Apenas a terceira partida desta fase será no sábado, a partir das 15h, no dia 22 de agosto. Isso porque todos os jogos da última rodada da primeira fase precisam acontecer no mesmo horário.
Já a primeira partida no campeonato, contra o São Caetano, fora de casa, inicialmente segue marcada para o dia 19 de julho. No entanto, por ser a data da final da Copa do Mundo, provavelmente terá um novo horário.