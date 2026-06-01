A Prefeitura de São José dos Campos se manifestou nesta segunda-feira (1º) sobre a morte de Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos, ocorrida após uma perseguição e troca de tiros com agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) na região leste da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em nota oficial, o município informou que o homem era procurado pela Justiça e afirmou que a ocorrência está sendo apurada pelos órgãos competentes, conforme os procedimentos previstos para casos que envolvem intervenção policial.