Com o avanço da transformação digital nas empresas do Vale do Paraíba, cresce também a busca por terceirização especializada em tecnologia. Em São José dos Campos, a Cedro TI vem ampliando sua atuação ao oferecer soluções completas de infraestrutura, suporte e segurança da informação para empresas de diferentes segmentos.

Originada de uma empresa familiar em São José dos Campos, a Cedro TI vem consolidando sua presença no mercado paulista ao oferecer soluções tecnológicas inteligentes e inovadoras para empresas de diversos portes. O negócio nasceu como uma operação local voltada ao suporte técnico e acompanhou a evolução tecnológica das empresas da região ao longo da última década. Em um cenário em que a tecnologia da informação se tornou elemento estratégico para a competitividade, a empresa se destaca ao propor a terceirização completa do setor de TI, garantindo atendimento especializado, continuidade operacional e redução significativa de custos.

A terceirização tem se mostrado uma alternativa eficiente para companhias que buscam otimizar recursos e elevar o nível de segurança e desempenho de suas operações. Ao contratar a Cedro TI, as empresas passam a contar com profissionais altamente capacitados, infraestrutura moderna e suporte contínuo, sem a necessidade de manter equipes internas ou realizar investimentos elevados em equipamentos e atualizações.

Demanda regional impulsiona crescimento

A trajetória da Cedro TI teve início em 2011, quando foi fundada em São José dos Campos como uma empresa voltada ao atendimento tecnológico local. Com o passar do tempo, a qualidade dos serviços prestados atraiu a atenção de empresas da região, que passaram a solicitar soluções mais robustas e suporte especializado.

O crescimento consistente dessa demanda corporativa levou, em 2016, à reestruturação dos negócios e à criação da Cedro TI, dedicada exclusivamente ao atendimento empresarial. Instalado no Espaço Esplanada, o novo braço da empresa passou a concentrar seus esforços em infraestrutura, suporte técnico e serviços estratégicos de tecnologia, consolidando-se como referência regional no segmento.

Empresas buscam reduzir custos com TI





A Cedro TI oferece uma gama completa de serviços em infraestrutura e suporte tecnológico, incluindo:

Cabeamento estruturado

Montagem e manutenção de servidores

Soluções de firewall e segurança

Locação de computadores e notebooks

Help desk e service desk

Monitoramento e manutenção preventiva

Entre os principais serviços da empresa, destaca-se a terceirização do setor de TI, que proporciona às organizações acesso a tecnologias avançadas e equipes multidisciplinares, sem os custos fixos associados à contratação interna. Essa modalidade transforma despesas tradicionais — como salários, encargos, treinamentos e aquisição de equipamentos — em custos variáveis e previsíveis.

Na prática, o modelo permite que empresas reduzam custos operacionais, minimizem falhas técnicas e mantenham suporte contínuo para suas operações, sem a necessidade de estruturar um departamento interno completo de tecnologia.

Além disso, empresas especializadas como a Cedro TI investem continuamente em inovação, garantindo que seus clientes tenham acesso às soluções mais modernas do mercado. O modelo também permite que gestores concentrem seus esforços no core business, enquanto especialistas cuidam da infraestrutura tecnológica.

Segurança digital ganha protagonismo

A segurança da informação é outro pilar fundamental da terceirização. A Cedro TI adota práticas rigorosas de proteção contra ataques cibernéticos, vazamentos e falhas operacionais, além de auxiliar seus clientes no cumprimento de normas e regulamentações, como a Lei Geral de Proteção de Dados.

A flexibilidade também se destaca como vantagem competitiva: os serviços podem ser ampliados ou reduzidos conforme a necessidade do cliente, acompanhando o ritmo de crescimento ou retração do negócio. O suporte contínuo e o monitoramento proativo contribuem para minimizar interrupções e garantir maior disponibilidade dos sistemas.

Com o avanço da digitalização no ambiente corporativo e o aumento da dependência tecnológica das empresas, a expectativa é de que a demanda por serviços especializados de TI continue crescendo nos próximos anos no Vale do Paraíba, impulsionando modelos mais flexíveis, seguros e escaláveis.

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