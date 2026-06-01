Um homem que seguia para o trabalho na manhã desta segunda-feira (1º) viveu uma cena devastadora ao encontrar o corpo do próprio irmão caído às margens de uma estrada no Vale do Paraíba.

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A vítima, identificada como Jonathan Henrique do Nascimento Santos, de 32 anos, havia sido assassinada com diversos tiros durante a madrugada em uma área rural entre Lorena e Canas.