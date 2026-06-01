Um homem que seguia para o trabalho na manhã desta segunda-feira (1º) viveu uma cena devastadora ao encontrar o corpo do próprio irmão caído às margens de uma estrada no Vale do Paraíba.
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A vítima, identificada como Jonathan Henrique do Nascimento Santos, de 32 anos, havia sido assassinada com diversos tiros durante a madrugada em uma área rural entre Lorena e Canas.
O crime, tratado como execução pela Polícia Civil, chocou familiares e moradores da região pela violência empregada e pela forma como o corpo foi descoberto.
Segundo o boletim de ocorrência, Jonathan foi encontrado por volta das 6h20 na ciclovia da Rodovia Osvaldo, ao lado de sua bicicleta.
Mãe acreditava que filho estava na casa da namorada
Em depoimento aos investigadores, a mãe da vítima, Joseliana do Nascimento Santos, contou que o filho passou parte do domingo (31) em casa.
Após o almoço, Jonathan saiu e não retornou durante a noite. Como era comum que ele dormisse na residência da namorada, a mãe não estranhou a ausência.
Ela própria deixou a casa para participar de atividades religiosas e retornou por volta das 21h30. Sem notícias do filho, imaginou que ele estivesse fora e seguiu sua rotina normalmente. A tragédia só veio à tona na manhã seguinte.
Descoberta aconteceu a caminho do trabalho
O outro filho de Joseliana saiu cedo para trabalhar e seguia pela rodovia quando percebeu um corpo caído ao lado de uma bicicleta.
Ao se aproximar para verificar o que havia acontecido, percebeu que a vítima era seu próprio irmão.
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia.
Perícia aponta execução à queima-roupa
Os primeiros levantamentos realizados pela Polícia Civil e pela perícia técnica indicam que Jonathan foi executado. O corpo apresentava ferimentos provocados por disparos no braço, abdômen, costela, perna e pescoço.
Segundo os peritos, havia sinais de "tatuagem" de pólvora na região do pescoço, característica que indica disparo realizado a curta distância. A bicicleta da vítima também apresentava duas perfurações provocadas por tiros.
Para os investigadores, os indícios sugerem que Jonathan seguia pela estrada quando foi interceptado pelos criminosos. No local, foram recolhidas 11 cápsulas deflagradas de calibre .380 ACP.
Celular e droga foram apreendidos
Durante os trabalhos periciais, os agentes localizaram um celular Motorola preso ao pescoço da vítima. Também foi encontrada uma porção de maconha no bolso da blusa que Jonathan usava.
Os objetos foram apreendidos e passarão por análise durante a investigação.
A mãe informou aos investigadores que o filho estava desempregado e realizava trabalhos esporádicos como servente de pedreiro.
O homicídio foi registrado como de autoria desconhecida e segue sob investigação da Delegacia de Lorena.
Polícia busca autores e motivação
Ela também relatou que Jonathan possuía antecedentes relacionados ao tráfico de drogas, tendo sido preso anteriormente pelo crime.
Apesar disso, afirmou desconhecer ameaças recentes, conflitos ou possíveis dívidas que pudessem explicar o assassinato.
Como o crime ocorreu em uma área predominantemente rural, sem imóveis próximos e sem sistema de monitoramento, os investigadores enfrentam dificuldades para reunir imagens que possam ajudar na identificação dos autores.
A Polícia Civil trabalha para esclarecer a dinâmica da execução, identificar os responsáveis e descobrir a motivação do crime que terminou de forma trágica para uma família da região.