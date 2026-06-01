"Que Deus conforte o coração de todos vocês".
Foi com essa mensagem carregada de emoção que Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos, a jovem que sobreviveu após passar quase dois dias à deriva, quebrou o silêncio e se manifestou publicamente na tarde desta segunda-feira (1º).
O comentário foi deixado diretamente para a família de Dheorge Pereira Bernardino, após a notícia de que um corpo foi localizado no mar de Ilhabela.
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Bruna e Dheorge desapareceram no domingo retrasado (24 de maio), após a moto aquática em que estavam sofrer uma pane mecânica na região da Praia da Ponta das Canas e ser arrastada por fortes correntes em direção ao mar aberto.
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Ligados por uma luta extrema pela sobrevivência
O apoio de Bruna aos familiares possui um significado profundo, já que ela testemunhou os momentos mais críticos do acidente. A jovem conseguiu resistir à força do oceano e foi resgatada por pescadores após passar cerca de 42 horas flutuando à deriva.
Após receber alta hospitalar, Bruna relatou em depoimentos emocionantes que ela e Dheorge lutaram bravamente juntos pela vida nas primeiras horas e desmentiu boatos de que o rapaz estivesse sem proteção, confirmando que ele usava o colete salva-vidas antes de ser separado dela pelas condições extremas do mar.
Confirmação oficial dependerá de exame de DNA
Mais cedo, a irmã de Dheorge usou as redes sociais para desabafar e comunicar que o corpo do irmão havia sido retirado do mar pelas equipes de salvamento nas proximidades da Ilha de Búzios, mesma região onde o colete do rapaz fora achado dias atrás.
Contudo, ela explicou que o processo de identificação formal e a despedida ainda vão demorar devido ao tempo de exposição do corpo à água salgada.
"Infelizmente, devido ao estado em que se encontra, a confirmação oficial ainda dependerá de exames de DNA e arcada dentária. Vamos trazer ele pra casa, a gente vai se despedir", declarou a familiar.
A megaoperação de buscas, que durou oito dias, mobilizou equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira (FAB) e o helicóptero Águia da Polícia Militar.