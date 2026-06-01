"Que Deus conforte o coração de todos vocês".

Foi com essa mensagem carregada de emoção que Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos, a jovem que sobreviveu após passar quase dois dias à deriva, quebrou o silêncio e se manifestou publicamente na tarde desta segunda-feira (1º).

O comentário foi deixado diretamente para a família de Dheorge Pereira Bernardino, após a notícia de que um corpo foi localizado no mar de Ilhabela.