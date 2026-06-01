O corpo de um homem foi encontrado no quintal de uma residência no bairro Belém, em Taubaté, após um vizinho reclamar do forte odor vindo dos fundos do terreno. O caso aconteceu na manhã de domingo (31) e mobilizou equipes da Polícia Militar e da perícia técnica.

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A vítima ainda não foi identificada, e as circunstâncias da morte são investigadas pela Polícia Civil.