O corpo de um homem foi encontrado no quintal de uma residência no bairro Belém, em Taubaté, após um vizinho reclamar do forte odor vindo dos fundos do terreno. O caso aconteceu na manhã de domingo (31) e mobilizou equipes da Polícia Militar e da perícia técnica.
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A vítima ainda não foi identificada, e as circunstâncias da morte são investigadas pela Polícia Civil.
Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, o morador da casa, localizada na rua José Ângelo Victal, afirmou que trabalha durante a noite e retornou para a residência por volta das 4h da madrugada sem perceber qualquer movimentação ou situação anormal no imóvel.
No entanto, cerca de quatro horas depois, ele passou a ser chamado insistentemente por um vizinho.
Vizinho percebeu odor e viu corpo pelo muro
De acordo com o relato prestado à polícia, o vizinho estranhou o forte mau cheiro vindo da área dos fundos da residência. Ao olhar por cima do muro, ele avistou um homem caído no quintal.
Assustado com a cena, procurou imediatamente o proprietário da casa para informar o que havia encontrado.
Ao verificar o local, o morador constatou a presença do corpo e acionou a Polícia Militar. Ele afirmou aos policiais que não conhecia a vítima e que não fazia ideia de como o homem havia entrado no imóvel.
Área é usada como rota de fuga
Durante o depoimento, o proprietário explicou que o corpo estava em uma área de difícil acesso, localizada nos fundos do terreno.
O local possui mato alto, faz divisa com um barranco e, segundo relatos, costuma ser utilizado como rota de passagem e fuga por pessoas que circulam pela região.
Essa característica passou a ser considerada pelos investigadores durante as apurações.
O morador também informou que não tocou no cadáver e aguardou a chegada das autoridades para preservar a cena.
Polícia busca identificar vítima
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que realizou os primeiros levantamentos no local.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames que poderão auxiliar na identificação da vítima e na determinação da causa da morte. Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre possíveis ferimentos, sinais de violência ou hipóteses para o caso.
A investigação segue em andamento para esclarecer quem era o homem encontrado morto e como ele foi parar no quintal da residência.
O caso foi registrado e será analisado pela Polícia Civil de Taubaté.