Um acidente de moto perto do Parque da Cidade em Pindamonhangaba terminou com a morte de Valdemir Farineli, 48 anos, na noite de domingo (31). Segundo o boletim de ocorrência, não há informação de colisão com outro veículo ou pessoa. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte acidental.

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De acordo com o registro policial, a comunicação foi feita pela ex-mulher da vítima, que compareceu à delegacia de Pindamonhangaba para informar o óbito.