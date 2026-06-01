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TRAGÉDIA

Adeus, Valdemir: homem morre após acidente de moto em Pinda

Por Jesse Nascimento | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Vítima foi identificada como Valdemir Farineli, 48 anos
Vítima foi identificada como Valdemir Farineli, 48 anos

Um acidente de moto perto do Parque da Cidade em Pindamonhangaba terminou com a morte de Valdemir Farineli, 48 anos, na noite de domingo (31). Segundo o boletim de ocorrência, não há informação de colisão com outro veículo ou pessoa. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte acidental.

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De acordo com o registro policial, a comunicação foi feita pela ex-mulher da vítima, que compareceu à delegacia de Pindamonhangaba para informar o óbito.

O acidente teria ocorrido próximo ao Parque da Cidade, conforme informação repassada à declarante e registrada no boletim de ocorrência. O local formalmente indicado no BO é a avenida Geraldo José Rodrigues Alckmin.

A dinâmica exata do acidente ainda não foi detalhada no registro policial. A declarante informou que Valdemir conduzia uma motocicleta quando sofreu o acidente.

Não há informação de colisão com veículo

Segundo o boletim, as informações recebidas pela declarante apontam que o acidente não teria envolvido colisão com outro veículo ou pessoa. O documento não informa, nesta primeira edição, se houve queda, perda de controle da motocicleta, obstáculo na via ou outro fator que possa ter contribuído para a morte.

Por isso, a ocorrência foi registrada sem autoria e encaminhada para o Distrito Policial da área do fato.

A declarante informou à Polícia Civil que foi comunicada pelo Pronto-Socorro Municipal de Pindamonhangaba sobre o acidente por volta das 17h. Posteriormente, no período noturno, ela foi informada sobre a morte do ex-marido. O boletim não informa o horário exato do falecimento.

Polícia Civil pediu exames ao IML

Após o registro da ocorrência, a autoridade policial adotou as providências de praxe, como a expedição de ofício ao IML (Instituto Médico Legal) para as providências legais cabíveis. A apuração deverá esclarecer a causa da morte e a dinâmica do acidente.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como não criminal, morte suspeita e morte acidental. Esse tipo de registro é comum quando há óbito em circunstâncias que ainda precisam ser formalmente esclarecidas por laudos, documentos médicos e eventuais diligências.

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